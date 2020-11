Tari

Seconda rata Tari, Orlando chiede il differimento del termine di pagamento

Il sindaco Leoluca Orlando ha chiesto di verificare la possibilità di differire il termine per il pagamento della 2^ rata TARI, per la sola annualità 2020.

Pubblicata il: 24/11/2020

Il sindaco Leoluca Orlando, con una nota inviata al ragioniere generale, alla dirigente del Settore Tributi e per conoscenza al presidente del Consiglio comunale e al vice sindaco, ha chiesto di verificare la possibilità di differire il termine per il pagamento della 2^ rata TARI, per la sola annualità 2020 e quale misura del tutto straordinaria legata all'emergenza da Covid 19, quanto più possibile a ridosso del 31.12.2020.

"In caso di esito positivo della previa istruttoria - recita la nota - le SS.LL. sono invitate a proporre al Consiglio comunale, in via di assoluta urgenza, una modifica della previsione regolamentare, anche al fine di consentire alla Regione Siciliana di emanare il provvedimento di assegnazione effettiva delle risorse del Fondo Perequativo degli enti locali [...] che consentirebbe ai contribuenti/operatori economici di assolvere agli obblighi tributari in una condizione di maggiore tranquillità".

"In questo momento così difficile e anche per favorire l'emanazione dei provvedimenti regionali che renderanno operativa la riduzione già decisa dal Comune per le imprese - dichiara il sindaco - un rinvio eccezionale della scadenza è indispensabile. Conto ovviamente nella massima celerità e collaborazione da parte delle Circoscrizioni e del Consiglio comunale perché la modifica al regolamento avvenga in tempi rapidi".

