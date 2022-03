Endopank

''Sediamoci sul giallo: Endopank'', a Palermo domani l'inaugurazione della prima panchina simbolo dell'endometriosi

Sabato 19 Marzo sarà inaugurata la prima panchina Endopank di colore giallo, simbolo dell'endometriosi.

Il presidente della III Commissione consiliare, Paolo Caracausi, comunica che domani, sabato 19 Marzo, alle ore 11,00 nei pressi di Porta Felice (Foro Italico), sarà inaugurata la prima panchina ENDOPANK di colore giallo, simbolo dell’endometriosi.



All’inaugurazione, oltre allo stesso Caracausi, saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, gli assessori Fabio Giambrone e Sergio Marino, il dott. Domenico Incandela – specialista in Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione presso l’Arnas Civico – e l’Associazione “La Voce di Una è la Voce di Tutte”, che ha elaborato il progetto di sensibilizzazione, rappresentata dalla tutor Elisabetta Lo Cicero.



«Da tempo – dichiara Caracausi - l’associazione era alla ricerca di un qualcosa che rimanesse nel tempo, un qualcosa di visibile che non avesse una breve durata ma che durasse nel tempo. L’amministrazione ha aderito alla iniziativa e si è fatta promotrice di una verità che vuole essere motore divulgatore di una realtà in cui la consapevolezza e la ricerca diventino finalmente timoni e fautori di un cambiamento reale e tangibile. L’obiettivo della associazione è informare per aiutare le adolescenti di oggi che saranno le donne di domani ad ottenere una diagnosi precoce per evitare danni permanenti ed invalidanti. La panchina nascerà vicino ad una panchina rossa (simbolo della lotta alla violenza sulle donne) e la panchina viola (simbolo della sensibilizzazione alla lotta alla Fibromialgia)».

