Sempre più giovani diventano pizzaioli, formazione e qualità gli ingredienti giusti *VIDEO*

Mattinata dedicata al riconoscimento della professione del pizzaiolo, organizzata oggi a Villa Niscemi dall'Unione pizzaioli italiani. La ricetta perfetta? Competenze, disciplina, fantasia, ma soprattutto formazione.

Sempre più richiesta la pizza in tutto il mondo e i pizzaioli italiani partono oltre confine per occuparsi di formazione e promozione. Dal Sud Est asiatico all’Australia, la professionalità specializzata è diventata una necessità.

Competenze, disciplina e fantasia sono le tre parole vincenti per diventare pizzaioli professionisti. In tutto il mondo aumenta il consumo di pizza. Ma occorre fare le scelte giuste in termini di qualità ed essere addestrati. La parola d’ordine quindi è formazione.

Una mattinata dedicata al riconoscimento della professione è stata organizzata dall’Unione pizzaioli italiani (Upi) questa mattina a Villa Niscemi, nella Sala delle Carrozze.

Tra ingredienti di qualità e conferenza stampa, è andata in scena anche una degustazione di pizze realizzate nel segno della tradizione siciliana a base di impasti di farine e semole di grani antichi, semplicità, gusto e freschezza dei prodotti della terra.

La giornata e’ stata moderata da Maurizio Artusi, enogastronomo e food writer, ideatore e autore di CucinArtusi.it.

Il profilo professionale di pizzaiolo è stato riconosciuto in Sicilia a dicembre dello scorso anno con un decreto firmato dall’assessore regionale alla Formazione Roberto Lagalla, aprendo così un nuovo capitolo nel mondo della formazione.

La professione di pizzaiolo è da quattro mesi nel repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana: il profilo è il più completo e apprezzato dai pizzaioli italiani, che mirano al riconoscimento a livello nazionale secondo questa definizione.





