Disturbi Alimentari

Sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari nelle scuole di Palermo

Progetto ''Interventi di prevenzione e sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari'' nelle scuole di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/01/2020 - 16:17:57 Letto 362 volte

Mercoledì 29 gennaio 2020 sarà avviato al progetto “Interventi di prevenzione e sensibilizzazione sui Disturbi Alimentari”.

Il progetto è frutto della collaborazione tra l’Associazione nazionale no profit “ilfilolilla”, fondata da genitori e familiari di ragazze e ragazzi di diverse regioni d’Italia affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare (Anoressia, Bulimia, Obesità, Binge Eating, etc.) e la Rete “Ananke – Centri per la cura dei disturbi alimentari”, nella fattispecie gli specialisti (psicologi, psichiatri, nutrizionisti) del Centro di Palermo, coordinati dal Responsabile dott. Giuseppe Matano.

Nei giorni scorsi l’Associazione “ilfilolilla” ha sottoscritto una Convenzione con il Liceo Classico Internazionale Statale “G. Meli” e una Convenzione con il Liceo delle Scienze Umane “C. Finocchiaro Aprile” di Palermo, che saranno le prime scuole nelle quali il progetto verrà realizzato. Il progetto prevede:

un ciclo di incontri con gli studenti, per un totale di 22 ore, nei quali verranno trattati vari temi tra i quali, oltre ai DCA, l’immagine corporea, la sessualità, l’autostima. un ciclo di incontri, con i docenti, per un totale di 8 ore, nei quali verranno trattati temi quali i Disturbi Alimentari, la comunicazione con gli alunni e col contesto classe. un ciclo di incontri con i genitori degli studenti, per un totale di 8 ore, nei quali si approfondiranno il tema della genitorialità, della adolescenza, dei rapporti familiari.

Per tutta la durata del progetto e al fine di offrire un intervento di tipo preventivo e di supporto attraverso la consulenza psicologica, è prevista l’apertura di un ambulatorio scolastico psicologico e nutrizionale. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi uno spazio di ascolto e confronto specialistico, al fine di evitare che fattori predisponenti possano radicarsi sino ad evolvere in patologia.

I Dirigenti Scolastici e i Docenti delle scuole coinvolte si sono dimostrati particolarmente sensibili alle problematiche da trattate ed hanno concretamente creduto nella validità ed importanza dei progetti che si inquadrano nell’azione di prevenzione e di sensibilizzazione che “ilfilolilla” ha già avviato a Palermo e negli altri centri nazionali nei quali l’associazione è presente, nella consapevolezza che queste patologie si possono oggi curare, forti anche dell’esperienza positiva della partecipazione lo scorso 19 marzo alla VIII giornata nazionale del “Fiocchetto Lilla”, che ha visto il coinvolgimento di oltre 600 alunni delle scuole di Palermo e l’apprezzamento del Presidente della Repubblica.

