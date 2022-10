mobilità

Serie tv dedicata ai Florio: Modificata l'ordinanza di divieto di sosta a Piazza Marina per le riprese cinematografiche

Modificata l'ordinanza dell'Ufficio Traffico relativa alla sosta a Piazza Marina per le riprese cinematografiche della serie tv dedicata ai Florio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/10/2022 - 16:19:38 Letto 735 volte

L’attività della Film Commission del Comune di Palermo è un affare da 450 film, serie tv, documentari e altro che porta a Palermo importanti – e milionarie - produzioni cinematografiche, impegna migliaia di persone e, soprattutto, porta la città, le sue bellezze e, spesso, i suoi talenti cinematografici, in giro per il mondo, contribuendo in modo significativo all’aumento della reputazione della città.

Per questo le necessità per agevolare le produzioni cinematografiche sono sempre prese in seria considerazione dall’Amministrazione Comunale nel rispetto del miglior equilibrio tra vantaggi e disagi, intervenendo sempre tempestivamente nel migliorare i provvedimenti che permettono alle produzioni cinematografiche di poter avere il massimo dell'efficienza e dell’accoglienza.

Come è noto in questi giorni inizieranno a Palermo, nei luoghi dei Florio, le riprese della serie tv tratta dal bestseller di Stefania Auci, “I leoni di Sicilia”, che porterà la bellezza di Palermo nel mondo con una delle produzioni più grosse degli ultimi anni. Per questo la Casa di Produzione ha chiesto alcuni provvedimenti necessari a poter effettuare le riprese e collocare l’indispensabile campo base nel luogo più adeguato, in particolare richiedendo la disponibilità alla sosta in piazza Marina.

A seguito dell’emanazione della prima ordinanza di interdizione della sosta in un’ampia area della piazza, l’Assessore al Centro Storico e alla Mobilità sostenibile, Maurizio Carta, si è confrontato con il Presidente della I Circoscrizione, Giovanni Bronte e con il Consigliere Valenti, e con il Consigliere Comunale Ottavio Zacco e altro, nonché con alcuni cittadini residenti nella zona che hanno manifestato il disagio di un’area molto grande sottratta alla sosta per lungo tempo.

A seguito dell’interlocuzione dell’Assessore Carta con il responsabile della Film Commission, Fabio Corsini, e con la Produzione si è pervenuti a una modifica dell’ordinanza che prevede una cospicua riduzione del 50% dell’area impegnata dai mezzi della produzione e la liberazione dell’intera area per la prima decade di novembre quando le riprese saranno in altre città, in modo da alleviare il più possibili i comprensibili disagi dei cittadini, senza pregiudicare l’importanza dell’iniziativa.



“Palermo è una città sempre più attraente per le produzioni cinematografiche – dichiara l’Assessore Carta - e questo comporta una crescente domanda di spazi, servizi, facilitazioni, semplificazioni amministrative per agevolare un importante settore dell’economia della cultura, con un prezioso indotto, tenendo sempre sotto controllo la mitigazione degli impatti sulla vita quotidiana dei cittadini che devono amare queste iniziative senza soffrirne troppo gli inevitabili disagi. Questo equilibrio costante di interessi e un principio di condivisione tra tutti i portatori di interesse è la base fondamentale del buon governo che l’Amministrazione Lagalla intende portare avanti in tutte le occasioni. Per questo ho richiesto un miglioramento dell’ordinanza dell’Ufficio Traffico e terrò costantemente sotto controllo la situazione per evitare ulteriori disagi e per ridurre quelli già pre presumibili”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!