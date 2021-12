parcheggi

Sette nuovi parcheggi a Palermo, Giunta approva il progetto per snellire il traffico

I sette parcheggi sono pensati come area di interscambio con la rete tranviaria e il passante ferroviario.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/12/2021 - 16:14:10 Letto 520 volte

La Giunta comunale ha approvato, in linea tecnica e amministrativa, sette progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione dei parcheggi Don Bosco, Alcide de Gasperi, Francia, Boiardo, Giulio Cesare, Ungheria e Libertà.

Una scelta fondamentale che consente alla città di Palermo di dotarsi di un sistema di parcheggi in zone strategiche della città e in stretta connessione con il trasposto pubblico di massa. Infatti, i sette parcheggi sono pensati come area di interscambio con la rete tranviaria e il passante ferroviario. Per la realizzazione delle opere si provvederà ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili dal finanziamento regionale, pari a poco meno di 50 milioni, ed anche l’apporto di capitali privati, utilizzando una procedura di gara aperta per la concessione in project financing della redazione delle successive fasi di progettazione, la realizzazione delle opere e la successiva gestione in convenzione.

“Palermo si doterà di una rete capillare di parcheggi d’interscambio in zone strategiche - sottolinea l’assessore alla mobilità Giusto Catania - con la delibera di oggi si completa un percorso che consentirà alla città di avere infrastrutture fondamentali per una ottimale mobilità urbana".

“Siamo certi che gli imprenditori della città vorranno rispondere positivamente alla richiesta di collaborazione avanzata dall’amministrazione comunale - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - infatti la realizzazione e la gestione dei sette parcheggi rispondono a criteri di collaborazione pubblico/privato che potranno portare giovamento oggettivo alla città".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!