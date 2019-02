Perseveranza Scolastica

Settimana della Perseveranza Scolastica, domani giornata conclusiva e premiazione dei vincitori

Si svolgerà domani, 1° marzo, presso l'Istituto comprensivo ''Silvio Boccone'', la giornata finale della settimana della Perseveranza Scolastica.

Pubblicata il: 28/02/2019

Si svolgerà domani, 1° marzo, alle ore 11 presso l’Istituto comprensivo “Silvio Boccone” di via del Vespro 72 la giornata finale della settimana della Perseveranza Scolastica. Saranno presenti, tra gli altri, il Sindaco Leoluca Orlando e l'Assessora alla Scuola, Giovanna Marano.

Il progetto pilota, voluto dall'Assessorato Comunale alla Scuola, ha coinvolto alcune scuole del centro, in un percorso di consapevolezza, riflessione e gioco.

In tutte le classi coinvolte, i docenti hanno presentato letture, favole, film ed esempi di perseveranza, sollecitando una reazione che, in dipendenza dell'età, si è concretizzata in un disegno, un tabellone, un tema oppure un video. Domani la premiazione dei giovani vincitori dei concorsi.

