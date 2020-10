Settimana dell'Allattamento

Settimana Mondiale dell'Allattamento 2020, attivo lo sportello di sostegno on line

Sportello di sostegno on line per un buon avvio dell'allattamento.

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento 2020, il cui motto quest’anno è l’Allattamento si prende cura del pianeta, l’Associazione L’arte di crescere attiva un nuovo servizio a favore delle madri e della comunità.

Alle attività di protezione e promozione si aggiunge uno sportello on line di sostegno per un buon avvio dell’allattamento.

Lo sportello, gratuito come le altre attività dell’associazione, è rivolto alle madri che desiderano allattare e che si trovano nella fase più cruciale di avvio dell’allattamento (i primi 20 giorni del bambino). Lo sportello di sostegno on line è una sessione in tempo reale, nel corso di un appuntamento individualizzato, durante la quale l’operatore e la madre si vedono e parlano utilizzando computer, smartphone o tablet. Come se si fosse fisicamente presenti, potremo parlare di come si attacca il bambino, dei tempi, dei ritmi e delle tue eventuali preoccupazioni.

Lo sportello di sostegno on line è una soluzione economica, efficace ed in grado di raggiungere tutte le madri, in particolare quelle a bassa e/o medio-bassa redditività. Applicata a specifici programmi di sanità pubblica, la tele-lactation potrebbe garantire accessibilità ad informazioni corrette, sostegno competente, consulenza efficace, ovvero costituire uno strumento informatico di inclusione sociale e di abbattimento delle diseguaglianze.

Le mamme interessate possono inviare una mail all’indirizzo specificando problematica in corso, giorni di vita del bambino e numero di cellulare. Saranno contattate e verranno comunicati data ed orario per un video-appuntamento via whatsapp oppure, in alternativa, via zoom.

Parteciperanno alle sessioni on line il Dott. Giuseppe Giordano, neonatologo presso la Neonatologia-UTIN dell’Azienda Sanitaria Villa Sofia – Cervello, responsabile del portale Allattamenti Riuniti e la Dott.ssa Monica Garraffa, mamma alla pari volontaria dell’associazione che sarà presente ai video-incontri in qualità di osservatrice nell’ambito della formazione per counselor esperta in facilitazione orientata al processo presso la Scuola di Arte del Processo - ProcessWork Italia.

Il modello di Informativa al consenso e al trattamento dei dati, deve pervenire debitamente compilato e firmato prima dell’appuntamento

