Sferracavallo

Sferracavallo. Prossima settimana rimozione delle alghe

La Giunta Comunale ha stanziato la somma di 40.000 euro per la rimozione delle alghe in diversi punti del litorale di Sferracavallo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/07/2020 - 09:09:11 Letto 377 volte

La Giunta Comunale ha stanziato ieri, con un prelievo dal Fondo di riserva, la somma di 40.000 euro per la rimozione delle alghe spiaggiate in diversi punti del litorale di Sferracavallo.



La delibera, proposta dall'assessore Marino, prevede che la somma sia destinata alla RAP che interverrà con propri uomini e mezzi.



L'intervento, fanno sapere dalla municipalizzata, sarà calendarizzato la prossima settimana e dovrebbe durare fra 5 e 7 giorni lavorativi in considerazione del grande quantitativo di materiale da rimuovere.



"L'intervento - spiegano il sindaco Orlando e l'assessore Marino - avrebbe dovuto essere svolto a giugno, ma la situazione di grande incertezza legata al Covid e alle misure precauzionali da adottare durante il lavoro da parte degli operai ha purtroppo reso necessario un rinvio. Adesso si potrà intervenire in sicurezza per dare decoro e per pulire il litorale".



< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!