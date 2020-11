Sferracavallo, vandalizzato impianto di irrigazione delle aiuole di piazza Beccadelli

vandalismo

Un atto vandalico, messo a segno da ignoti, ha danneggiato ieri l'impianto di irrigazione delle aiuole di piazza Beccadelli a Sferracavallo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/11/2020 - 15:19:07 Letto 351 volte

Un atto vandalico, messo a segno da ignoti, ha danneggiato ieri l’impianto di irrigazione delle aiuole di piazza Beccadelli a Sferracavallo.



Sono stati asportati, infatti, 7 irrigatori a scomparsa ("pop-up"), con il conseguente malfunzionamento dell’impianto realizzato dalla Re.Se.T. nell’ambito di un restyling complessivo della piazza, concordato dall’amministrazione comunale con gli abitanti della borgata marinara in occasione di una riunione di Giunta svoltasi a Sferracavallo il 30 settembre scorso.



"Un atto incivile e vile – dichiarano il vicesindaco ed assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone e l’assessore al Verde, Sergio Marino - che danneggia la comunità e il quartiere. Motivo in più per proseguire nell'opera di decoro della piazza e di altre zone di Sferracavallo, col supporto della città e dei commercianti della zona, che sono le vere vittime della inciviltà di pochi".



(Foto di Stefano Patania)

