Si è celebrato il Premio Francese XXI edizione

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 03/05/2018 - 02:36:24 Letto 333 volte

Il premio giornalistico nazionale “Mario e Giuseppe Francese” giunge alla XXI edizione. Nel corso della cerimonia di premiazione, sono stati consegnati i riconoscimenti per il 2018, con una edizione speciale alla memoria della cronista maltese Daphne Caruana Galizia, rimasta uccisa a 53 anni, lo scorso 16 ottobre, nell'esplosione di un’autobomba vicino casa. Giornalista investigativa nella sua Malta, Daphne aveva condotto una serie di indagini di alto profilo sul tema della corruzione, che interessava anche nomi importanti della politica e delle istituzioni del suo Paese. “Noi familiari eravamo al corrente di quanto fossero pericolose le sue inchieste – ha raccontato sul palco la sorella Corinne Vella che ha ritirato il premio – infatti, avevamo paura che potesse succedere il peggio. È stato necessario il suo sacrificio affinché alcuni maltesi cominciassero a comprendere l’importanza del suo lavoro”. Alla manifestazione sono intervenuti Carlo Bonini e Giuliano Foschini, giornalisti de “La Repubblica”, che fanno parte del pool di cronisti del “Daphne Project” che comprende quarantacinque giornalisti di quindici testate internazionali che continuano il lavoro d’indagine di Daphne.

Un altro riconoscimento per ricordare Elia Minari, studente universitario di Giurisprudenza e fondatore e coordinatore della web-tv www.cortocircuito.re.it . “Era solo un liceale – recita la motivazione del premio – quando con determinazione e coraggio è riuscito a svelare gli intrecci criminali a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, sciolto per mafia proprio grazie all'indagine giornalista svolta da Elia Minari e dai suoi compagni. Oggi l'impegno di Elia Minari contro la presenza delle organizzazioni criminali al nord prosegue anche attraverso l'associazione Cortocircuito, a dimostrazione che lo spirito giornalistico, senza steccati di età o di tirocinio, si nutre soprattutto di curiosità, dedizione, puntiglio, senso etico e critico”.

Nel corso della manifestazione è stato ricordato il quarantesimo anniversario dell’omicidio mafioso di Peppino Impastato, con un premio speciale per il fratello Giovanni Impastato, che ha coltivato la memoria di Peppino, continuandone a testimoniare coraggio e lavoro: “Mario Francese è stato il primo giornalista della stampa - racconta Giovanni Impastato - a non credere al suicidio di Peppino, il primo a dare spazio all’ipotesi dell’omicidio”.

Quattro riconoscimenti speciali sono stati assegnati ad altrettanti giornalisti siciliani, Sandra Figliuolo de “Il Giornale di Sicilia”, Antonio Fraschilla de “La Repubblica”, Luigi Perollo, direttore del TgMed, e Fulvio Viviano, volto di SktTg24 in Sicilia.

La commissione esaminatrice della sezione Scuole del premio, composta dai giornalisti Maria Pia Farinella, Lidia Tilotta, Alessandra Turrisi e Tano Gullo ha assegnato il primo premio agli studenti del liceo classico “Vittorio Emanuele II”; il secondo a quelli dello scientifico “Benedetto Croce”; il terzo a quelli del classico internazionale “Giovanni Meli”.

Una menzione speciale è andato al lavoro presentato dal liceo Don Bosco Ranchibile. Un intermezzo musicale è stato affidato a Ciccio Runner Drummer, figlio di Francesco Foresta, vice capo redattore de “Il Giornale di Sicilia”, poi fondatore di Live Sicilia e da sempre amico del premio Francese.

Adesso il premio giornalistico nazionale “Mario e Giuseppe Francese” è già proiettato nel futuro e si prepara a celebrare adeguatamente il prossimo 26 gennaio, a quarant’anni dall’omicidio mafioso di Mario Francese, cronista di giudiziaria del Giornale di Sicilia.

