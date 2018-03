Museo regionale Antonino Salinas

Il Museo regionale Antonino Salinas inaugura un nuovo spazio aperto alla città, intitolato “Agorà” , un luogo magico che sarà destinato a spettacoli teatrali, incontri, concerti e manifestazioni grazie ai diversi piani in cui è strutturato.

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 26/03/2018 - 15:26:45 Letto 351 volte

Il Museo regionale Antonino Salinas inaugura un nuovo spazio aperto alla città, intitolato “Agorà” che in greco antico (ἀγορά, da ἀγείρω) significa “radunare”.

Un insieme di stili che si intrecciano con una copertura trasparente e moderna, mantenendo i portoni e le finestre del progetto originale del palazzo e la grande sala decorata dal complesso scultoreo proveniente dal Tempio della Vittoria di Himera e dalla ricostruzione del grande frontone con maschera di gorgone del Tempio C di Selinunte. Un luogo magico che sarà destinato a spettacoli teatrali, incontri, concerti e manifestazioni grazie ai diversi piani in cui è strutturato. Infatti, già nel corso della prossima primavera sono previsti una serie di concerti a cura del conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo. I progetti per questa nuova piazza cittadina sono in fase di ideazione, ma già è in atto l’apertura al pubblico, come fosse un prolungamento della piazza del primo cortile dove sarà ubicato un bookshop e la caffetteria diretti da CoopCulture, dove sarà possibile leggere, lavorare, prendere un caffè o acquistare dei libri.

“Il progetto per realizzare l’Agorà, dopo che alla fine dell'Ottocento questo spazio era diventato un deposito per carrozze, - spiega Francesca Spatafora, direttrice del polo archeologico Museo Salinas - è stato modificato con un imponente restauro per riportare alla luce uno dei suoi più interessanti spazi. Le dodici gronde a testa leonina sono state esposte rispettando la sequenza originale dei ritrovamenti e appartenevano al lato settentrionale del tempio di Himera costruito nel 480 avanti Cristi. per celebrare la vittoria dei Greci sui Cartaginesi, mentre, dall’altra parte della corte si trovano cinque gronde del lato meridionale, una delle quali ha ancora originarie tracce di pittura”.

