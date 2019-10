marcia dei giovani

''Si resti, arrinesci'' la marcia dei giovani palermitani

Marcia silenziosa per le vie del centro di Palermo di centinaia di siciliani che si sono dati appuntamento per tentare di ''fermare'' l'emigrazione giovanile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2019 - 16:13:36 Letto 366 volte

"Si resti, arrinesci". È iniziata questa mattina, a Palermo, la marcia silenziosa per le vie del centro di centinaia di siciliani che si sono dati appuntamento per tentare di "fermare" l'emigrazione giovanile. "Si resti, arrinesci. Fermiamo l'emigrazione forzata dalla Sicilia" è lo slogan che apre il corteo, giunto al termine di assemblee pubbliche in diversi comuni dell'isola, iniziative simboliche e flashmob.

Tanti i comuni che hanno aderito alla protesta i cui manifestanti sono giunti a Palermo con diversi pullman, organizzati per l'occasione.

In piazza giovani delle scuole e dell'università, precari e disoccupati, imprenditori. Presenti anche padre Garau, fra i maggiori promotori della campagna e l'arcivescovo Monsignor vescovo Lorefice.

"La giornata di oggi segna un importante passo nel percorso che si sta tracciando per il ribaltamento di questa pericolosa tendenza che strappa i siciliani dalle proprie radici obbligandoli a cercar fuori una vita dignitosa", dichiara la studentessa Ludovica Di Prima. "Le politiche sinora portate avanti non sono state in grado di garantire i diritti fondamentali ai cittadini ma è giunto il momento di dire basta! Si resti arrinesci è l'urlo di chi vuol rimanere nella propria amata Sicilia e non vuol esser costretto a cercar altrove fortuna! I siciliani hanno deciso di alzare la testa e la giornata di oggi è solo l'inizio!"

E il sindaco Leoluca Orlando, nella sua qualità di Presidente di ANCI Sicilia, ha espresso la propria adesione alla manifestazione.

“Il contrasto del fenomeno dello spopolamento, il superamento delle carenze infrastrutturali e le azioni di sviluppo per superare il progressivo impoverimento territoriale costituiscono temi centrali per il futuro in quanto coinvolgono non soltanto i comuni delle aree interne della Sicilia, ma tutti i comuni dell’Isola ed sono stati al centro del dibattito nel corso dell’Assemblea annuale dell’AnciSicilia lo scorso 8 ottobre e saranno certamente fra le problematiche che affronteremo nel corso dell’Assemblea Anci in programma ad Arezzo a partire dal 19 novembre prossimo”, dichiarano Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!