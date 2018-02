economia

''Si riprende a camminare ma serve correre'': presentazione del report Sicilia 48

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2018 - 11:20:53 Letto 327 volte

Con una crescita di 1 punto percentuale nel 2017, l’economia siciliana sembra essersi avviata in un percorso virtuoso. Ma se da un lato crescono gli investimenti, e timidamente anche i consumi, sono ancora forti le incognite per poter pensare che stiamo uscendo dalla terribile crisi che ci sta martoriando da quasi un decennio: quei pochi posti di lavoro creati nell’ultimo triennio sono per lo più precari e a basso salario, mentre un numero importante di famiglie vive in assoluta povertà.

Insomma, “Si riprende a camminare, ma serve correre” questo è il titolo dell’edizione numero 48 del Report Sicilia, l’analisi previsionale sull’economia dell’Isola realizzata da Diste Consulting per Fondazione Curella, che sarà presentata lunedì 19 febbraio alle 11,30 nella sede dell’Assessorato regionale all’Economia, in via Notarbartolo 17, a Palermo. A presentare il rapporto Pietro Busetta, e Alessandro La Monica. Conclude il vice presidente della Regione e assessore all’Economia Gaetano Armao.

