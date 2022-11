Maltempo Sicilia

Sicilia ancora colpita dal maltempo: domani allerta meteo gialla su Palermo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi fino alle ore 24 di domani, 30 novembre 2022.

Così come per la giornata di oggi, anche per domani, su alcune aree della Sicilia, tra cui il territorio di Palermo, è prevista allerta gialla.

