Sicilia, esenzione pagamento bollo auto: prorogata scadenza per le domande

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2020 - 17:55:44 Letto 1407 volte

Il governo Musumeci, su proposta dell'assessore dell'Economia Gaetano Armao, ha prorogato al 10 novembre 2020 il termine di conclusione della compilazione e della presentazione e invio delle istanze per l'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del bollo auto anno 2020.

Tale proroga si è resa necessaria per ridurre i rischi di contagio per possibili assembramenti presso gli intermediari terzi cui devono rivolgersi i richiedenti il beneficio, non in possesso di una pec personale. Restano invariate le modalità per la compilazione e l'invio delle istanze le cui istruzioni sono pubblicate a questo indirizzo.



