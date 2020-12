scuola

Sicilia, impatto Covid su studenti basso. M5S: ''Lavoriamo per riaprire le scuole''

Secondo i dati del Ministero, è in diminuzione il trend dell'incidenza degli alunni attualmente positivi al COVID-19.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2020 - 16:09:29 Letto 381 volte

“L’impatto del Covid sugli studenti delle scuole Infanzia e I ciclo in Sicilia è dell’1,25%, una percentuale che non può giustificare la chiusura”. Lo affermano le parlamentari del Movimento 5 Stelle Valentina D’Orso e Roberta Alaimo.



“Secondo i dati aggiornati ad oggi del Ministero, è in diminuzione anche il trend dell’incidenza degli alunni attualmente positivi al COVID-19 rispetto al totale degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola del I ciclo, essendo tale valore passato dallo 0,46% del 19 novembre allo 0,41% del 2 dicembre. Gli investimenti messi in campo dalla Ministra Lucia Azzolina dimostrano come la scuola oggi sia sicura, e a confermarlo sono i dati. La scuola e gli studenti non possono pagare il prezzo di altre carenze, stiamo lavorando affinché si riaprano le porte anche delle scuole di secondo grado in tutto il Paese”.

