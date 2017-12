maltempo

Sicilia: prosegue allerta meteo giallo

Prosegue nella giornata di domani l'allerta meteo giallo diramato dalla Protezione Civile...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2017 - 17:48:07 Letto 696 volte

Prosegue nella giornata di domani l'allerta meteo giallo diramato dalla Protezione Civile Regionale per condizioni metereologiche avverse, anche se per il territorio di Palermo è previsto un rientro a condizione di normalità per il rischio idraulico.

In particolare, "fino alla serata di domani venerdì 1 dicembre si prevede il persistere di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

