rassegna docufilm

Sole Luna Doc Film Festival: al via dal 7 al 13 luglio

In programma dal 7 al 13 luglio a Santa Maria dello Spasimo. Giovedì 4 luglio conferenza stampa presentazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/06/2019 - 09:39:00 Letto 368 volte

Sarà presentata il 4 luglio a Palazzo Branciforte la 14. edizione di Sole Luna Doc Film Festival, la rassegna internazionale di film documentari organizzata a Palermo dall’associazione Sole Luna - Un ponte tra le culture e in programma dal 7 al 13 luglio a Santa Maria dello Spasimo.

L’edizione di quest’anno si aprirà con un omaggio al regista Bernardo Bertolucci e sarà ricca di novità e di nuove collaborazioni internazionali presentando una proposta di oltre 50 film documentari di cui 24 in concorso tra lungometraggi e cortometraggi e 20 anteprime.

Tutte le novità saranno illustrate dai direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura, dalla presidente Lucia Gotti Venturato e dal direttore scientifico Gabriella D’Agostino giovedì 4 luglio, ore 11.00, a Palazzo Branciforte.

Interverranno: Raffaele Bonsignore, Presidente Fondazione Sicilia, Fabrizio Micari, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Alessandro Rais, Direttore Sicilia Film Commission, Adham Darawsha, Assessore alle Culture e alla Partecipazione democratica del Comune di Palermo.

Nel pomeriggio sempre a Palazzo Branciforte, alle 18.30, il Festival sarà anticipato da una rassegna dedicata al Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e la Fondazione Benetton Studi Ricerche, con la proiezione di quattro documentari dedicati ai luoghi premiati nel 2015, 2016, 2018 e 2019, per la regia di Davide Gambino.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!