Solidarietà

Solidarietà, dalla Questura di Palermo biscotti in regalo per i bambini della scuola Nuccio-Verga

Cinquecento confezioni di biscotti prodotti dai giovani detenuti del Malaspina e acquistati dalla polizia per regalarli ai bambini della scuola Nuccio-Verga.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/12/2020 - 14:58:17 Letto 363 volte

Stamani, i bambini dell’Istituto Comprensivo Statale “G.E. Nuccio - Giovanni Verga” hanno ricevuto in dono 500 confezioni di biscotti, acquistati e consegnati dalla Polizia di Stato e prodotti artigianalmente nel laboratorio di pasticceria dai ragazzi dell’Istituto penitenziario “Malaspina”.

La cerimonia di consegna si è svolta, alla presenza del Questore di Palermo, dr. Laricchia che ha ribadito come la Polizia di Stato abbia voluto, nella circostanza, veicolare un messaggio di prossimità e di legalità nei confronti di coloro che stanno cercando di riscattarsi, ricostruendo il loro rapporto con la società, e di vicinanza nei confronti dei bambini per confortarli in questo momento di difficoltà che tutti stiamo vivendo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!