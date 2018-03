manifestazioni religiose

La Polizia Municipale rende noto che potrebbero verificarsi dei rallentamenti nella zona di piazza Indipendenza dalle ore 21:00 di oggi venerdì 23 marzo, da dove partirà la processione "Via Crucis cittadina" dal Santuario della Madonna dei Rimedi, lungo il seguente itinerario: piazza Indipendenza corso Calatafimi, Porta Nuova, via Vittorio Emanuele, via Matteo Bonello con arrivo nell'atrio della Cattedrale. È prevista la chiusura al transito veicolare.

Infine, al fine di tutelare la pubblica incolumità durante le celebrazioni religiose, nei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 marzo vigerà la sospensione della Zona a Traffico Limitato.

