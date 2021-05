ricerca scientifica

Sostenere la ricerca con Ail per la Festa della Mamma: Floral Garden e le azalee solidali a Palermo

Fino 9 Maggio sarà possibile acquistare le azalee solidali per aiutare la ricerca scientifica e al tempo stesso dimostrare alla mamma tutto l'affetto e l'amore, rendendola protagonista di un gesto solidale e colmo di speranza.

Aprire le porte alla solidarietà, coniugare l’amore per la donna più importante della nostra vita e la passione per le piante è la missione del gruppo Floral Garden per questa particolare Festa della Mamma tra zone rosse e orizzonti incerti.

Con i suoi due garden center a Palermo, Tecnowood e Gitto Garden, il gruppo leader della Sicilia Occidentale nel mondo del gardening ha deciso quest’anno di supportare la sezione Palermo-Trapani di AIL, storica associazione contro le leucemie, per esprimere vicinanza e supporto ad una realtà che silenziosamente continua ad operare a fianco di medici e pazienti.

In un momento così difficile come quello che stiamo attraversando si fa forte il bisogno di un coinvolgimento solidale delle imprese che resistono e che possono apportare un cambiamento positivo a favore della collettività. Far brillare la speranza nei momenti più bui richiede collaborazione tra diversi attori ed è per questo che il gruppo Floral Garden ha coinvolto la sezione Ail che da anni si batte per il miglioramento della qualità delle cure e dell’assistenza dei pazienti emopatici, finanziando la ricerca scientifica in campo ematologico al fianco del personale sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”, dell’Ospedale Civico “Di Cristina e Benfratelli”, del Policlinico Universitario “P.Giaccone” e Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Civico.

Un connubio solidale tra due realtà che condividono una storia di resistenza nel territorio palermitano. Il gruppo Floral Garden è infatti riuscito a fondere l’eredità storica del vivaio Gitto Garden con l’esperienza dell’azienda Tecnowood sotto un unico brand che valorizza la tradizione e apporta innovazione nel settore con una filosofia aziendale che abbraccia la città, ne ascolta i bisogni e immagina il proprio apporto.

Grazie all’iniziativa, l’azalea, il simbolo classico della festa della mamma, si riempie di nuovo senso, da pianta delicata e colma di significati legati alla femminilità a fiore che accende la speranza per chi ogni giorno lotta contro la malattia.

Fino al 9 Maggio, nei garden center Tecnowood (Viale Regione Siciliana 397 - Palermo) e Gitto Garden (Via Castelforte 100 - Palermo) sarà possibile acquistare le azalee solidali per aiutare la ricerca scientifica e al tempo stesso dimostrare alla mamma tutto l’affetto e l’amore, rendendola protagonista di un gesto solidale e colmo di speranza.

Per ulteriori informazioni visita le pagine Facebook: Gitto Garden e Tecnowood.

