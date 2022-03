Sottoscrizione Accordo Territoriale

Sottoscrizione Accordo Territoriale, firmato protocollo d'intesa tra il Collegio Provinciale Fiaip e Ape Confedilizia Palermo

Il protocollo ha come oggetto le attività di assistenza nella redazione dei contratti di locazione agevolata, verifica di congruità dei canoni e rilascio delle attestazioni di conformità.

Pubblicata il: 15/03/2022

Si è tenuta presso l’Aula Magna Panormedil, in Via Borremans, l’Assemblea Provinciale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Gli agenti immobiliari del capoluogo, guidati dal presidente provinciale Marco Burrascano, si sono riuniti per approvare le attività associative programmate dalla nuova dirigenza e la presentazione dei delegati di settore.

Ape Confedilizia Palermo, l’associazione dei proprietari immobiliari, è intervenuta all’Assemblea Provinciale degli associati Fiaip con l’obiettivo di potenziare e consolidare i rapporti tra le due associazioni di categoria che, già da alcuni anni, operano congiuntamente - ognuno per il proprio ambito di competenza - nel settore della proprietà immobiliare.

E’ stato rinnovato, infatti, il protocollo d’intesa, a firma dei due Presidenti - Avv. Giuseppe Cusumano per Ape Confedilizia Palermo e dott. Marco Burrascano per Fiaip Palermo - proprio dal punto di vista della proficua prosecuzione con riguardo al rapporto di collaborazione tra le due associazioni, per i servizi di assistenza contrattuale che Ape Confedilizia Palermo offre a condizioni agevolate agli aderenti a Fiaip Palermo e ai loro clienti. In particolare, il protocollo ha come oggetto le attività di assistenza nella redazione dei contratti di locazione agevolata, verifica di congruità dei canoni e rilascio delle attestazioni di conformità ex art.1 comma 8 decreto interministeriale 16/01/2017, registrazione dei contratti di locazione agevolata e istruttoria pratica IMU al Comune di Palermo.

“Per agevolare l’utilizzo dei propri servizi Ape Confedilizia Palermo ha messo a disposizione, in forma gratuita, mezzi software per la redazione dei contratti agevolati, transitori e per studenti universitari, oltre strumenti di calcolo per la verifica immediata della congruità dei canoni.” Ha dichiarato l’Avv. Giuseppe Cusumano.

Il nuovo sistema velocizzerà e sintetizzerà gli adempimenti occorrenti al rilascio dell’attestazione di conformità, consentendo di riceverla in pochi minuti presso la sede di Ape Confedilizia Palermo.

“Nel corso dell’assemblea è stata condivisa la proposta di Ape Confedilizia Palermo circa la possibilità di stipulare una particolare convenzione, per garantire ai proprietari associati la possibilità di rivolgersi, a condizioni di vantaggio, agli agenti iscritti al Collegio Fiaip di Palermo, di cui sono apprezzate e riconosciute la competenza e la professionalità, per fruire dei nostri servizi nel settore dell’intermediazione immobiliare.” Ha detto il presidente provinciale Fiap Marco Burrascano.

È stata prevista ancora, al termine dei lavori, per il prossimo mese di maggio una giornata di specifica formazione, per approfondire la normativa di riferimento e l’Accordo Territoriale del Comune di Palermo, e per l’uso degli strumenti informatici messi a disposizione degli agenti Fiaip.

Fonte: Comunicazione Editoria Fiaip Palermo

© Palermomania.it

