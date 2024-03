Spettacoli

Spettacoli dal vivo nell'area parcheggio dei Cantieri Culturali alla Zisa: Pubblicato avviso pubblico dal Comune di Palermo

L'obiettivo dell'avviso, che nasce su impulso dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, è quello di promuovere l'organizzazione di spettacoli dal vivo da realizzarsi nel triennio 2024-2025-2026 che fungano da volano di sviluppo sociale, di crescita e maggiore attrattività turistica per la Città.

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo l'avviso per l'organizzazione di spettacoli dal vivo nell'area di parcheggio dei Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot. L'obiettivo dell'avviso, che nasce su impulso dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, è quello di promuovere l’organizzazione di spettacoli dal vivo da realizzarsi nel triennio 2024-2025-2026 che fungano da volano di sviluppo sociale, di crescita e maggiore attrattività turistica per la Città.

Il sito individuato per lo svolgimento delle attività, non attrezzato, è l’area del parcheggio ubicata all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot, che vanta una superficie complessiva di 6.222 metri quadrati. Le iniziative rientranti nelle proposte progettuali, tutte in forma di spettacoli musicali e/o teatrali, si svolgeranno nella fascia oraria serale (20.00-24.00) nei seguenti periodi:

15.06.2024 - 30.09.2024;

15.06.2025 - 30.09.2025;

15.06.2026 - 30.09.2026.

L'avviso ha validità triennale e non prevede data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

Possono partecipare tutti gli operatori culturali (enti, società, istituzioni, associazioni, e organismi di promozione culturale in genere) costituiti da almeno 3 anni a far data dalla data di presentazione dell’istanza. Le proposte progettuali dovranno essere inviate, pena l'esclusione, unicamente via posta elettronica ordinaria e pervenire all’indirizzo cultura@comune.palermo.it, riportando quale oggetto della e-mail la dicitura: “PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ORGANIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO PRESSO L’AREA PARCHEGGIO DEI CANTIERI CULTURALI ALLA ZISA – OFFICINE DUCROT”.

Non verrà presa in considerazione nessuna altra forma di trasmissione e spedizione.

Un gruppo di lavoro interno all’Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili, appositamente costituito, avrà cura di prendere in esame e valutare le proposte pervenute ai fini della definizione dei cartelloni estivi di spettacoli dal vivo per ciascuna delle tre annualità. La concessione dell’area parcheggio dei Cantieri Culturali alla Zisa – Officine Ducrot è prevista a titolo oneroso e alla tariffa giornaliera di € 849,00.

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di selezione delle proposte progettuali verranno rese pubbliche dall'Amministrazione comunale esclusivamente sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Palermo.

Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare l'Area delle Culture del Comune di Palermo alla email: cultura@comune.palermo.it

