Spettacoli ed eventi come cambia la viabilità a Palermo nel Weekend

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilitÓ cittadina nel week-end. A partire da venerdý 26 ottobre a Domenica 28 ottobre.

La Polizia Municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina nel week-end. A partire da venerdì 26 ottobre sarà chiusa al transito veicolare piazza Unità d’Italia per una manifestazione artistica. Da sabato 27 ottobre i provvedimenti riguarderanno: Brancaccio per uno spettacolo comico e Bonagia per la fiera dei morti. Domenica 28 ottobre si svolgeranno due eventi che modificheranno la viabilità: la tradizionale “Acchianata di Santa Rosalia” e la pedalata nell’ambito del “7° Memorial Giuseppe Daricello”.

In dettaglio:

Venerdì 26 ottobre

Ore 7.00 del 26 ottobre fino alle ore 22.00 del 28 ottobre – Piazza Unità d’Italia – Antiquari in piazza modifica O.D. 1245/2018. (O.D. 1405)

Piazza Unità d'Italia, area centrale compresa tra la via D'Annunzio (esclusa), le aiuole laterali della piazza e dai lati ottenuti dal prolungamento della viabilità circostante l' area: chiusura al transito veicolare su una superficie di circa mq. 800 (m. 40 x m. 20) per il posizionamento di gazebo e bagni chimici; divieto di sosta con rimozione coatta, nella stessa area.

Sabato 27 ottobre

Dal 27 al 29 ottobre – Brancaccio - Spettacolo di cabaret (O.D. 1349)

Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, porzione di area all'interno della stessa, chiusura al transito pedonale per la posa di un palco 10,00 x 10,00 e di un Gazebo 6, 00 x 6,00;

Via Garibaldi Anita: corsia laterale lato Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, istituzione del Divieto di sosta e chiusura al transito veicolare dalle ore 19.00 sino al termine della manifestazione.

Dal 27.10.2018 al 2.11.2018 – Via dell’Antilope - Fiera del 2 Novembre (O.D. 1406)

Via Dell' Antilope, tratto compreso tra via dell' Ermellino, esclusa, e viale Placido Rizzotto: chiusura al transito veicolare. Divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati dal 27.10.2018 al 2.11.2018, per il posizionamento degli stand degli aventi diritto, secondo la planimetria prodotta dal Servizio competente.

Domenica 28 ottobre

Ore 8.00 fino alle ore 11.30 – Montepellegrino - Acchianata di Santa Rosalia 2018 (O.D. 1350)

Limitazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in via al Santuario di Montepellegrino (Scala Vecchia) e chiusura dalle ore 08.00 alle ore 11.30 della via Padre Giordano Cascini, per lo svolgimento della manifestazione podistica denominata "Acchianata a Santa Rosalia 2018", programmata per il giorno 28 Ottobre 2018.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica, che avrà luogo il giorno 28 Ottobre 2018 dalle ore 08,00 alle ore 11,30 lungo la via al Santuario di Montepellegrino (Scala Vecchia) e arrivo al Belvedere S. Pappalardo:

Largo A. Sellerio, intero largo: istituzione del Divieto di Sosta con rimozione coatta per l'intera superficie della piazza dalle ore 06,30 alle ore 11.30 del 28/10/2018 e comunque fino al termine della manifestazione per consentire le manovre intorno alla rotatoria da parte dei veicoli;

Via Pietro Bonanno, chiusura temporanea alla circolazione, al passaggio dei partecipanti in corrispondenza delle varie intersezioni con la via al Santuario di Montepellegrino/"Scala Vecchia" (percorso della manifestazione podistica); il traffico veicolare dovrà essere regolato dal personale preposto e individuato dall'art.12 del C.d.S.; Provvedi-mento valido il 28/10/2018;

Via Padre Giordano Cascini, chiusura al traffico veicolare dalle ore 08.00 alle ore 11.30 del 28/10/2018 e comunque fino al termine della manifestazione;

Piazzale S. Pappalardo, istituzione del Divieto di Sosta con rimozione coatta per l'intera superficie della piazza dalle ore 08.00 alle ore 11.30 del 28/10/2018 e comunque fino al termine della manifestazione per consentire le manovre agli autobus di linea.

Ore 10.00 – Centro città – 7° Memorial Giuseppe Daricello

Itinerario: piazza Ruggiero Settimo, via Emerico Amari, a sx via Roma, piazza Sturzo, a dx via Scinà, a dx via Crispi, piazza XIII Vittime (inversione di marcia), via Crispi, a dx via dei Cantieri, a sx via Gulì, via Belmonte, via Papa Sergio I, via Bordonaro, piazza Bordonaro, sosta. Piazza Bordonaro, via Bordonaro, via Papa Sergio I, via Belmonte, a dx via Ammiraglio Rizzo, via Autonomia Siciliana, via Alessi, a dx via Marchese di Villabianca via Marchese di Roccaforte, piazza don Bosco, a sx via Gen . A. di Giorgio, viale Lazio, ponte Lazio, a sx viale Regione Siciliana nord-ovest, piazza Einstein, a dx parco dell’Uditore.

