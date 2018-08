viabilità

Spettacoli musicali e processioni religiose, la viabilità a Palermo nel weekend

I provvedimenti della polizia municipale che riguardano la sosta e la viabilità nei giorni 24, 25 e 26 agosto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2018 - 15:33:44 Letto 394 volte

In merito agli eventi che si svolgeranno nel fine settimana, la polizia municipale ha disposto provvedimenti straordinari per la sosta e la viabilità, oggi venerdì 24 e domani sabato 25 agosto, in occasione dello spettacolo musicale organizzato in piazza Torrelunga.

In particolare, l’ordinanza 1029/18 dispone:

"Piazza Torrelunga - intera piazza per il 24 e 25 agosto 2018, istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta in ambo i lati per il posizionamento di un palco e chiusura al transito nel tratto compreso tra la via Sperone (esclusa) e Corso dei Mille (escluso) dalle ore 20.00 sino alle ore 01.00 e comunque sino al termine della manifestazione".

Domenica 26 agosto invece, dalle ore 17 è prevista la processione di Maria SS.ma Assunta che partirà dalla chiesa di vicolo S. Mercurio (da via Generale Luigi Cadorna a via dei Benedettini) e si muoverà per le strade del quartiere Albergheria.

Fonte: POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!