Sport, sabato finale di Grand Prix Triathlon & Mondello Cup

Sabato 23 Ottobre il grande Triathlon torna a Palermo con due gare di grande richiamo della Federazione Italiana Triathlon.

La Mondello Cup, giunta ormai alla sesta edizione, dopo il fermo 2020 causa pandemia, e forte del sostegno dell'Amministrazione Comunale, torna in scena introducendo la regina delle gare: la Finale del circuito Grand Prix.

Una gara tecnica, con la salita di Mondello con pendenza al 3% medio che rimetterà in gioco tutte le qualità degli atleti. Il tracciato stesso diventerà l'incognita. Nulla sarà scontato e i colpi di scena saranno garantiti.

La gara inserita già nel calendario FITri su distanza Sprint: 750 metri nello splendido golfo di Mondello, 20 km di bici all'interno dello straordinario Parco della Favorita e 5 km sul lungomare di Mondello.

Da sempre ritenuta una delle manifestazioni di Triathlon più belle d'Italia per via dell'ubicazione, il mare cristallino di Mondello sormontato dall’imponente Monte Pellegrino, nel corso degli anni la Mondello Cup è stata protagonista per l'assegnazione del Titolo Italiano Under 23, tappa del circuito nazionale di Triathlon e quest'anno, sebbene “open”, gara cioè aperta ad atleti agonisti non professionisti, ha regalato forti emozioni a tutti gli atleti che vi hanno preso parte.

A seguire avrà luogo la spettacolare Finale di GRAND PRIX, il primo circuito di Triathlon a carattere internazionale fortemente voluto dalla FITri, all’interno del quale confluiranno tutti gli atleti più blasonati nonché coloro che hanno portato alta la bandiera tricolore alle ultime Olimpiadi di Tokyo.

Alla Start line quest'anno saranno presenti Lehmann Csongor, campione del mondo Under 23, Gianluca Pozzati, titolo assoluto su distanza olimpica a Lignano e reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, Nicolò Ragazzo, campione italiano Under 23, Haudser Matthew, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo oltre a numerosi altri atleti molti dei quali stranieri.

Saranno circa 400 i partecipanti che prenderanno parte alla manifestazione, suddivisi alla partenza in tre gare che daranno vita ad uno spettacolo suggestivo ed emozionante, e che coinvolgerà quest’anno migliaia di visitatori.

Alla gara sarà presente anche Riccardo Giubilei neo Presidente Federazione Italiana Triathlon.

Segnaliamo che per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un punto vaccini allestito ed organizzato con il personale medico dell'ASP.

La Now Team A.S.D. organizzatrice della manifestazione è certa, forte delle precedenti esperienze, che “ne conseguirà un forte impatto nell’ indotto turistico alberghiero garantito dal prestigio della manifestazione di importanza internazionale. E sottolinea che - un ruolo essenziale per la buona riuscita della manifestazione è stato il supporto del Comune di Palermo che ha creduto fermamente fin dall'inizio nello spessore e nella bontà di questa manifestazione sportiva. Grazie alla disponibilità del Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando infatti la Now Team ha potuto richiedere ed ottenere l'organizzazione della Finale – comunicando inoltre non senza orgoglio che - la Finale di Grand Prix andrà in onda su Rai Sport. Palermo sarà dunque ancora protagonista, e potrà essere vista in tutto il mondo da milioni di telespettatori, poiché la sua unicità la rende perfetta per ospitare una manifestazione nazionale con la partecipazione dei migliori atleti internazionali”.

Leoluca Orlando Sindaco di Palermo: "Si tratta di un grande evento sportivo che conferma ancora una volta la grande attrattività della città di Palermo. La Mondello Cup, giunta alla sua sesta edizione, è ormai un punto di riferimento importante nel panorama sportivo nazionale. Una nuova opportunità per coniugare un evento sportivo di altissimo livello con la valorizzazione del nostro mare e della nostra costa. Rivolgo, dunque, un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori, agli atleti e alle società sportive coinvolte".

Luigi Zummo Presidente Now Team A.S.D.: “Siamo sempre stati convinti di vivere in un posto speciale. Probabilmente è un pensiero comune, ma di questa convinzione ne abbiamo fatto un progetto.

La vocazione della Sicilia è accogliere, condividere e incantare ed è quello che la Mondello Cup, giunta alla sua sesta edizione conta di fare anche quest’anno.

C'è qualcosa di magico nel nuotare nelle acque cristalline di Mondello e ritrovarsi dopo qualche minuto a pedalare in un bosco in piena città per poi correre tra meravigliose creazioni liberty a ridosso della spiaggia. Fin troppo magico per non condividerlo con tutti.

Siamo partiti da questa idea, utilizzando lo sport, (la materia più aggregante e inclusiva che esista) per coronare il nostro sogno di propaganda. Le sfide organizzative negli anni si sono moltiplicate. Il Triathlon è uno sport complesso da praticare e da organizzare, ma oggi la Mondello Cup è, probabilmente, una delle gare più belle d'Italia, una delle più prestigiose nel circuito nazionale e ospita la competizione più ambita.

Dopo due anni di fermo forzato. Due anni difficili, dove “rinuncia” è stata la parola d’ordine, siamo orgogliosi di potervi dire di nuovo: Benvenuti a Mondello”

Si ringraziano i sostenitori istituzionali: l’ARS Assemblea Regionale Sicilia, l’Assessorato Turismo Sport e spettacolo della Regione Sicilia, il Comune di Palermo.

Le Federazioni e Associazioni: Federazione Italiana Canoe Kayak Sicilia, l’ACS associazione cani di salvataggio, l'associazione Motostaffette Sicilia, l'Associazione alla Protezione Civile “Le Ali” e il supporto dell'Ente di Promozione allo Sport E.N.D.A.S.,

IL PROGRAMMA

A partire da venerdì 22 ottobre Mondello si colorerà di blu.

Il campo gara sarà allestito tra piazza valdesi e Viale Regina Elena.

Sabato 23 ottobre saranno interessate anche viale delle Palme, Viale Principessa Jolanda, Viale Margherita di Savoia e il Parco della favorita.

Sabato 23 Ottobre 2021

MONDELLO CUP - TRIATHLON SPRINT GARA OPEN 8.30 Partenza uomini 8.40 Partenza Donne

FINALE DI GRAND PRIX: TRIATHLON SPRINT 11.15 Partenza Donne 14.00 Partenza Uomini

15.30 PREMIAZIONI: FINALE DI GRAND PRIX & MONDELLO CUP

La voce ufficiale della manifestazione sarà Fabio D'Annunzio, giornalista sportivo, conduttore radiofonico e televisivo, responsabile della redazione di Triathlete Magazine.

Delegato Tecnico: Aldo Basola

Coordinatore Gara: Daniele Di Gregoli

