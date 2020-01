cinema

SportFilmFestival, vince il film su Mourinho

Quarantesima edizione dello SportFilmFestival, la rassegna cinematografica dedicata allo sport.

La quarantesima edizione dello SportFilmFestival, la rassegna cinematografica dedicata allo sport, si è conclusa ieri con la serata di gala presentata dalla giornalista Nadia La Malfa e da Roberto Marco Oddo, al Politeama che ha visto l'assegnazione dei Paladini d'oro nelle varie sezioni e categorie. Il premio alla carriera è andato all'attore Enzo Decaro, in scena in questi giorni al teatro Al Massimo.



Anche quest'anno si sono registrati numeri da record: 495 film in lizza, in rappresentanza di 54 nazioni partecipanti, con 290 lungometraggi, 120 cortometraggi, 40 film dedicati al mondo paraolimpico e 105 football film e 329 film stranieri. Tanti i riconoscimenti consegnati nel corso della serata. il film "The making of" con l'allenatore del Tottenham Josè Mourinho ha vinto il Paladino d'oro come miglior "Football Film"

Il Paladino doro per la sezione "L'altro cinema" è stato assegnato al film dedicato al magistrato Livatino "Il giovane giudice" di Angelo Maria Sferrazza, quello per l'editoria è andato a Elio Francesco Falcone per il libro "Un secolo di sport in Sicilia" . Il Paladino alla Medicina invece è stato assegnato dalla Fmsi alla dottoressa Antonella Marino Gammazza, che si occupa di ricerca nel campo dell'Alzheimer.



Lo Sportfilmfestival quest'anno si è gemellato con la nona edizione di "Marefestival Premio Troisi", ideato da Massimiliano Cavaleri, in programma dal 9 al 12 luglio prossimo a Salina, e proprio ieri è stato dedicato un ricordo speciale al film "Il Postino", con l'esecuzione della colonna sonora premio Oscar di Bacalov, eseguita dalla Corale settima polifonia. Il pubblico presente ha avuto modo anche di assaporare la magia del film il Gattopardo grazie alla rievocazione di abiti ottocenteschi del gruppo di danza "Bella Epoque" .



Soddisfatto il direttore della rassegna Roberto Oddo: "Siamo orgogliosi e felici perché per questa edizione abbiamo riscosso un successo che è andato ogni oltre rosea aspettativa, centrando il record di presenze internazionali. Da domani saremo già a lavoro per la prossima edizione, che avrà un respiro sempre più internazionale".

