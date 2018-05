servizi ospedalieri

Stop ai disagi nelle chemioterapie, dopo un lungo stop ripristinata l'unità farmaci antiblastici del Cervello

Le cosiddette camere bianche degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello sono tornate operative, di nuovo autonoma la preparazione di antiblastici, galenici e sacche parenterali

Nel novembre 2016 le carenze delle cosiddette camere bianche degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello destinate alla preparazione dei farmaci antiblastici, dei prodotti galenici e delle sacche parenterali (la cosiddetta “UFA”, l’unità farmaci antiblastici), avevano portato ad una sospensione forzata del servizio. Oggi le tre camere bianche sono di nuovo tornate operative, e gli ospedali riuniti potranno riprendere le preparazioni in autonomia e sicurezza.

La sospensione era stata decisa per preservare la salute dei pazienti, in quanto le camere bianche sono specifici ambienti all’interno dei quali devono essere mantenute rigorose condizioni di pulizia dell’aria, escludendo ogni tipo di contaminazione. Nel lungo periodo di chiusura delle camere, i galenici e le nutrizioni parenterali sono state preparate al Cervello, in locali provvisori realizzati presso la U.O.C. Nefrologia, mentre invece le chemioterapie antiblastiche, destinate alle unità operative di Ematologia del Centro trapianti midollo osseo ed oncologia dell’ospedale Cervello, sono state preparate presso l’UFA dell’ospedale Civico grazie ad uno specifico accordo fra le due aziende.

“Dopo un anno e mezzo l’azienda torna autonoma e in grado di preparare i farmaci per i suoi pazienti oncologici. Cessano quindi i disagi per i pazienti e anche per il personale”, dice il direttore sanitario, il dottor Piero Greco.

I lavori, che hanno richiesto la sostituzione dell’impianto di ricambio, trattamento e termoregolazione dell’aria e anche la realizzazione di una nuova area filtro, per un costo complessivo di circa 220 mila euro, sono durati cinque mesi e sono stati realizzati dalla ditta Impregida, su progetto dell’ingegner Fabrizio Anzaldi, sotto la direzione dell’Ufficio tecnico aziendale diretto dall’ingegner Vincenzo Di Rosa.

“Siamo grati al personale della Farmacia, della Oncologia e della Onco-Ematologia che si è prodigato per minimizzare le difficoltà durante il periodo dei lavori ed all’ARNAS Civico per il supporto che ci ha fornito - commenta il commissario, il dottor Maurizio Aricò - Ci scusiamo con i pazienti per i ritardi che hanno dovuto subire nei mesi scorsi e siamo felici di restituire loro un servizio in piena efficienza”.

