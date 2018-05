dati rap manutenzione stradale

Strade e marciapedi devastati, Palermo nell'incuria. M5S: ''Rap rifarà solo il 30%''

Dai dati Rap sulla manutenzione di strade e marciapiedi emergono numeri impietosi: tra il 2016 e il 2017 riparati solo il 9% dei marciapiedi e il 34% dei manti stradali

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2018 - 11:55:55 Letto 416 volte

"La RAP rifarà nel 2018 soltanto il 30% dei marciapiedi considerati ammalorati". Questa l'amara conclusione dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonino Randazzo, che ha chiesto e ottenuto da Rap i dati sulla manutenzione stradale, e Giulia Argiroffi. Per il 2018 risulterebbero 100 mila mq di marciapiedi dissestati, ma di questi solo 30 mila sarebbero sotto contratto per il riassestamento.

Stando a questi dati, risulta evidente che il 70% dei marciapiedi-groviera rimarrebbe nello stato attuale, destinato ad un inevitabile peggioramento. "Il fallimento dell’amministrazione Orlando è sotto gli occhi di tutti - denuncia Randazzo - una situazione gravissima che ogni giorno mette letteralmente a repentaglio la vita dei cittadini e che consegna, purtroppo, un’immagine di una città degradata che rischia di sprofondare fra i rifiuti e le buche".

Numeri impietosi anche per quanto riguarda gli anni passati: da agosto 2016 a dicembre 2017, sui 42.500 metri quadri progressivi di manutenzione dei marciapiedi previsti, quelli realmente realizzati sono stati 3.695 metri quadri: quasi il 9%. Per la manutenzione strade invece, su 566.667 metri quadri previsti, sono stati effettuati interventi per 193.152 metri quadri della rete viaria, e cioè il 34% del programma di ripristino.

Ugo Forello, capogruppo palermitano del M5S, riflette anche sui danni economici che una cattiva manutenzione comporta: "L'incapacità di intervenire sulla manutenzione di strade e marciapiedi - spiega Forello - determina oltretutto la creazione di ingenti debiti fuori bilancio, tra i 5 e gli 8 milioni annui, generati da sentenze che riconoscono la responsabilità dell'ente per gli infortuni cagionati dal cattivo stato delle strade cittadine".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!