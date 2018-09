mare, moto e sociale

''Strade Salate'', un sabato pomeriggio di emozioni in mare, in moto e condividendo la passione per il sociale

S'intitola ''Strade Salate'' l'iniziativa che darà la possibilità di viaggiare come passeggero su una delle potenti Harley Davidson dell'HOG Palermo ChapterItaly, grazie ai motociclisti del club.

La passione per la motocicletta unita a quella per il mare e per l’impegno sociale. La perfetta fusione per un evento coinvolgente che trasformerà un normale pomeriggio in un contenitore di emozioni.

S’intitola “Strade Salate” l’iniziativa che avrà inizio alle 15 di sabato 29 settembre davanti la sede della Lega Navale Italiana, alla Cala di Palermo.

A promuoverla è il gruppo “M.R.N.” in collaborazione con la sezione Palermo Centro della “Lega Navale Italiana”, l’associazione “Football Club Antimafia”, il motoclub “HOG Palermo ChapterItaly” e l’associazione “Lisca Bianca”. Un incontro di passioni, che consentirà ai soci delle tante realtà invitate di vivere una esperienza unica.

Chi vorrà, infatti, potrà avere la possibilità di viaggiare come passeggero su una delle potenti Harley Davidson dell’HOG Palermo ChapterItaly, grazie ai motociclisti del club che volontariamente hanno deciso di partecipare all’evento.

Si potrà anche salire a bordo di Lisca Bianca, al cui interno è racchiusa una storia di grande amore per il mare e per la nostra terra. I soci dell’associazione, che prende il nome da questa magica imbarcazione a vela, racconteranno la sua storia e quella dei coniugi Albeggiani, che l’hanno resa celebre.

Non è, però, finita qui perché per 10 ragazzi dell’associazione CELPP è prevista un’uscita in mare a bordo dell’Azimut, barca confiscata a una organizzazione di trafficanti di esseri umani e affidata alla Lega Navale Italiana per portare avanti i suoi tanti progetti di respiro sociale.

La partecipazione all’evento è gratuita e aperta alla città. Sarà anche l’occasione per conoscere altre realtà del nostro territorio, che da tempo seguono e sposano gli eventi del gruppo M.R.N., come la Comunità alloggio “Piccole Donne” e le associazioni “Famiglie Ragazzi Down”, “ Mosaicando”, “Bayty Baytik”.

