Strage della Circonvallazione

Strage della Circonvallazione, oggi l'omaggio ai caduti

Oggi, in via Ugo La Malfa, è stata deposta una corona di fiori alla lapide dei caduti in memoria del loro sacrificio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/06/2020 - 14:38:16 Letto 341 volte

Oggi alle ore 08:30, in via Ugo La Malfa, nel 38° anniversario dell’eccidio, è stata deposta una corona di fiori alla lapide dei caduti in memoria del loro sacrificio.

Alla commemorazione, presenti il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Giovanni Cataldo e il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Arturo Guarino, sono stati resi gli onori ai militari.

La “Strage della Circonvallazione” è avvenuta a Palermo il 16 giugno 1982 in Viale della Regione Siciliana altezza civico 9201 (direzione Trapani), 500 metri prima dello svincolo per Sferracavallo.

Nell’eccidio rimasero vittime: l’Appuntato Silvano Franzolin, nato a Pettorazza (Rovigo) il 3 aprile 1941 (sposato con due figli), il Carabiniere Luigi Di Barca, nato a Valguarnera (Enna) il 10 aprile 1957 (che lasciò la moglie incinta della figlia) ed il Carabiniere Salvatore Raiti, nato a Siracusa il 6 agosto 1962, tutti in servizio presso la Stazione Carabinieri di Enna.

Obiettivo dell'attentato era il boss catanese Alfio Ferlito, che durante una traduzione dal carcere di Enna a quello di Trapani, morì nell'agguato insieme ai tre carabinieri della scorta e al ventisettenne Giuseppe Di Lavore, autista della ditta privata che aveva in appalto il trasporto dei detenuti e che venne poi insignito della medaglia d'oro al valor civile.

La vicenda è stata inquadrata nel corso dei processi nello scontro che si era venuto a creare tra i Santapaola e i Ferlito per il predominio criminale sul territorio di Catania.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!