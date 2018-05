legalità

Strage di Capaci, domani salpa la nave della legalità: ecco tutte le iniziative del 23 maggio

Il 23 maggio ricorre l'anniversario della morte di Giovanni Falcone.

Il 23 maggio ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Falcone. 26 anni fa, a perdere la vita durante la strage di Capaci furono anche la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina.

Anche quest'anno protagonisti delle iniziative commemorative sono i giovani: coinvolti circa 70mila studenti e studentesse di tutta Italia nella campagna #PalermoChiamaItalia, promossa dal ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone. Domani, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, presiederà la partenza della Nave della legalità dal porto di Civitavecchia alla volta di Palermo, con oltre mille studenti a bordo che sbarcheranno in città la mattina del 23 maggio. Con i ragazzi e le ragazze viaggeranno anche 50 giovani dell'Università degli Studi di Milano, accompagnati dal docente Nando Dalla Chiesa, e Claudia Loi, sorella di Emanuela Loi.

Le celebrazioni istituzionali cominceranno nell'Aula Bunker dell'Ucciardone, luogo simbolo del maxiprocesso a Cosa nostra, dove è atteso il presidente della Camera, Roberto Fico. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle 10 alle 13. Interverranno, tra gli altri, il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini, il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Federico Cafiero de Raho, il capo della polizia Franco Gabrielli, il rappresentante del Federal Bureau of Investigation (FBI) John Brosnan, la presidente della Fondazione Falcone e sorella di Giovanni, Maria Falcone, due dei magistrati protagonisti del Maxiprocesso, Pietro Grasso e Giuseppe Ayala, rispettivamente giudice a latere e pubblico ministero dello storico processo contro Cosa Nostra istruito da Falcone e Borsellino. All'interno dell'Aula Bunker sarà allestita anche la mostra fotografica realizzata dall'agenzia di stampa Ansa "L'eredità di Falcone e Borsellino".

Durante la cerimonia, Franco Gabrielli, Maria Falcone e Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, premieranno le studentesse e gli studenti vincitori del concorso "Angeli custodi: l'esempio del coraggio, il valore della memoria", mentre il coro dell'Istituto comprensivo "Sperone Pertini" intonerà il brano rap dal titolo "In questa città", preparato per l'occasione. I primi classificati avranno l'opportunità di volare negli Stati Uniti, dal 23 al 30 giugno, per un viaggio della legalità tra Washington e New York che li porterà anche a Quantico, sede dell'Accademia dell'Fbi. Sono previste, poi, attività nelle piazze e nelle scuole della città.

Nel pomeriggio di mercoledì 23 maggio, le manifestazioni proseguiranno con i due tradizionali cortei di #PalermoChiamaItalia: il primo si muoverà alle 15.30 da via D'Amelio, il secondo alle 16 dall'Aula Bunker. Entrambi si ricongiungeranno sotto l'Albero Falcone, in via Notarbartolo, per il minuto di silenzio, alle 17.58, l'ora della strage di Capaci. La giornata si concluderà con una messa, alle 19, nella Chiesa di San Domenico, in ricordo delle vittime di mafia.

