Strage di Capaci, le manifestazioni delle associazioni per il XXX anniversario

Calendario di iniziative in occasione del XXX anniversario della strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Per la prima volta insieme in modo coordinato, quindici associazioni e realtà sociali del territorio di Capaci ed Isola delle Femmine, organizzano un calendario di iniziative in occasione del XXX anniversario della strage in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.

Il programma delle iniziative, che è patrocinato gratuitamente dalle due amministrazioni comunali ed è stato sostenuto con una raccolta di fondi pubblica (cui ha partecipato anche un’associazione di emigrati siciliani in Svizzera), è "il primo passo di un percorso per chiedere a gran voce verità su una stagione ancora avvolta nel mistero e per creare un osservatorio permanente che prosegua con l’approfondimento e l’analisi anche oltre l’anniversario.”

Tre le iniziative in programma:

20 maggio ore 21 - Piazza Madrice, Capaci: 23 MAGGIO 1992: FU SOLO MAFIA?

Intervista a Vittorio Teresi, magistrato, ed Enrico Bellavia, giornalista de L’Espresso. Testimonianze di Filippo Parrino (presidente Legacoop Sicilia), Anna Giordano (ambientalista), Cooperativa La Paranza (rione Sanità, Napoli).

Nella seconda parte della serata, ascolteremo delle testimonianze che ci riportano all’oggi. cosa è Cosa Nostra oggi? come condiziona le nostre vite? Come si può contrastare? Nel mondo del lavoro, della cultura, impegnandosi nel salvaguardare l’ambiente.

21 maggio ore 17 - Via degli Oleandri (davanti al campo comunale), Capaci: COLORIAMO I NOSTRI SOGNI: ritinteggiatura della scritta NO MAFIA visibile dall'autostrada.

Con Vittorio Teresi (magistrato), Salvo Palazzolo (giornalista), Roberto Lipari (comico), Shobha Stagnitta (fotografa, figlia di Letizia Battaglia), Anna Giordano (ambientalista), Cooperativa Geotrans (Catania), Cooperativa La Paranza (Napoli).

La scelta dei testimonial non è casuale e corrisponde ai temi che, proprio a partire dalle lettere della scritta NO MAFIA, saranno oggetto di riflessione: Natura, Occupazione, Magistratura, Arte, Fotografia, Informazione, Arte.

22 maggio ore 10 - Piazza Pittsburg, Isola delle Femmine: LE IDEE NON MUOIONO: TRENT’ANNI DALLA STRAGE

Incontro-dibattito con Maria Teresa Maligno (Sostituto Procuratore), Giovanna Nozzetti (giudice del tribunale di Palermo), Mari Albanese (autrice del libro "Io, Felicia"), Eros Lodato (poliziotto ex scorte), Isidoro Farina (responsabile legalità CSAIN). Poesie di Domenico Di Grusa.

La tre giorni sarà anticipata dalla riproposizione di un’iniziativa che si ripete ogni anno già dal ‘92, con l’esposizione a Capaci e Isola delle Femmine di tanti cartelloni colorati con diverse scritte contro la violenza mafiosa e in ricordo di quanti si sono impegnati per contrastare il potere mafioso. Fu una delle prime iniziative spontanee che, nei giorni immediatamente successivi alla strage fu salutata anche da Antonino Caponnetto e da Paolo Borsellino come uno dei segnali di speranza che venivano ancora dalla società civile palermitana.

Alle iniziative prenderanno parte, oltre agli studenti delle scuole di Capaci (la Direzione Didattica A. De Gasperi e l'Istituto Comprensivo Biagio Siciliano) e a centinaia di cittadini siciliani anche alcune delegazioni di studenti ed insegnanti di Sassuolo (MO), Novi Ligure (AL), Volpiano (TO), rappresentanti delle associazioni di Dortmund in Germania e dell’Associazione di emigrati in Svizzera “Lupi solidali”.

Per la ritinteggiatura della scritta NO MAFIA, è stata chiesta la collaborazione di AMAP, proprietaria del manufatto (che è parte dell'acquedotto dello Jato).

Gli enti e le associazioni che promuovono le iniziative sono

CAPACI

Azione Cattolica e Rinnovamento nello Spirito - Parrocchia S. Erasmo

Consulta delle donne

L'Orma

LiberAmbiente odv

Mosaicando odv

Banda Musicale Santa Cecilia

Scout Agesci zona monrealese

Solart

ISOLA DELLE FEMMINE

Addiopizzo Travel

Art&Fatti

Consulta Giovanile

Il Giornale di Isola

Lipu Ente Gestore Riserva Naturale Orientata Isola delle Femmine

Pro Loco

