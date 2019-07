Strage via D'Amelio, Orlando: ''Straordinario contributo della Polizia per un profondo cambiamento di Palermo''

Strage via D'Amelio

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/07/2019 - 14:57:54 Letto 383 volte

In occasione del XXVII anniversario della strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il Giudice Paolo Borsellino ed i componenti della sua scorta, Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi, Il Sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamani ad un incontro-dibattito, svoltosi presso il chiostro della Questura, sul tema del contrasto al fenomeno mafioso.

"Ho espresso grande apprezzamento al Questore di Palermo ed un saluto al Capo della Polizia presente a Palermo - ha dichiarato il Sindaco - a conferma della grande attenzione per la nostra realtà, ma anche dello straordinario contributo della Polizia di Stato per un profondo cambiamento della nostra città.

La Questura di Palermo si è ancora una volta confermata come punto di riferimento della legalità, dei diritti e della promozione della cultura come fondamento per l'affermazione della dignità della persona e della comunità.

Artisti, docenti, studenti e operatori sociali hanno testimoniato l'importanza di un cammino comune per affrancare le nostre comunità da egoismi individualistici e soffocanti logiche di appartenenza delle mafie di ieri e di oggi".

