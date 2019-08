Street Art

Street Art a Palermo, il Comune destina degli spazi pubblici

Approvata in Giunta una delibera che consente agli artisti di strada di esprimere la propria creatività in appositi spazi individuati dall'Amministrazione.

Pubblicata il: 10/08/2019

Su proposta del Dirigente del Settore Sviluppo Strategico, la Giunta Comunale ha approvato una delibera con la quale prende atto degli spazi pubblici da destinare all'esercizio della Street Art in genere, distinti in spazi per produzioni temporanee e spazi per produzioni permanenti/semi-permanenti.



L’obiettivo è quello di consentire agli artisti di esprimere la propria creatività in appositi spazi individuati dall'Amministrazione, su proposta degli stessi, dove è possibile esprimersi “legalmente” e mostrare la propria creatività e qualità tecnica, attraverso la sperimentazione e la coniugazione tra temi, forme e linguaggi, contribuendo a migliorare lo stato di degrado di zone periferiche nonché a contrastare azioni di vandalismo.

"Un piccolo intervento - ha sottolineato il Sindaco, Leoluca Orlando - utile a rendere più facile l'espressione artistica che tanta vitalità e colore può restituire ad alcune zone della città. Un modo per riconoscere per ciò che è, un'arte, questo modo di esprimere emozioni e messaggi che in tante realtà di quartiere, anche a Palermo, ha contribuito a percorsi di cambiamento delle comunità locali."

