Street art: un bando per riqualificare la periferia di Palermo

...un concorso per la realizzazione di due opere in stile Street Art per le città di Palermo e Faenza...

L’associazione culturale “Punta Comune” di Palermo e l’associazione culturale “Distretto A- Faenza Art District” con il patrocinio dei Comuni di Faenza e Palermo, promuovono un concorso per la realizzazione di due opere in stile Street Art per le città di Palermo e Faenza.

L’intervento si colloca all’interno delle attività portate avanti dal “Distretto A”, l’intento è avviare attraverso opere di street art interventi di valorizzazione e riqualificazione di spazi urbani del centro storico di Faenza e della periferia di Palermo.

Si propone un bando di concorso che consentirà al vincitore di realizzare nelle due città la propria opera che dovrà essere in armonia con le architetture presenti nel territorio, promuovendo un dialogo fra arte e contesto urbano.

Il vincitore riceverà un premio di 3.500 euro ed il termine ultimo per la partecipazione al bando è il 28 febbraio 2018 mentre per la realizzazione è prevista nei mesi di maggio-giugno 2018.

Le opere ultimate verranno presentate in occasione di “Distretto A- Weekend” di Faenza e della giornata dei “1000 Giovani per la Festa della Musica” di Palermo a cura del Mei.

Tra i Partner del progetto curato dall' Architetto Canepa anche Extra Class Italia di Faenza, Skip La Comune e Stupor Mundi Bed and Breakfast di Palermo.

Un’occasione in più per porre un focus su Palermo Capitale italiana della cultura 2018.

