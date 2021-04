Studente respinto in Tunisia

Studente palermitano dell'Erasmus respinto in Tunisia, Gelarda: ''Situazione paradossale, impariamo dai tunisini''

''Non è giusto non fare entrare chi ne ha diritto, ma neanche far entrare chi quel diritto non ce l'ha. L'Italia imparasse dai tunisini ad essere più vigile sui controlli alla dogana e alle frontiere'', dice Igor Gelarda.

"Si susseguono ormai da settimane i respingimenti di cittadini europei, alcuni dei quali italiani, partiti dal porto di Palermo, alla frontiera tunisina. In molti casi senza motivazioni valide spiegate ai malcapitati. Forse dovremmo prendere esempio da loro. Uno studente palermitano Erasmus, in regola con i permessi, a Tunisi è stato bloccato per ben 12 ore alla dogana e poi rimpatriato col primo traghetto e rispedito in Italia. Non è giusto non fare entrare chi ne ha diritto, ma neanche far entrare chi quel diritto non ce l’ha. Come accade in Italia. Potremmo dire che si tratta di una situazione paradossale, ma in realtà se l'Italia imparasse dai tunisini ad essere più vigile sui controlli alla dogana e alle frontiere forse non saremmo diventati 'l'hot spot dell’Europa'. E non avremmo situazioni paradossali di un ministro dell'Interno mandato al processo per avere difeso i confini. Ci chiediamo se adesso il sindaco Orlando scriverà una nota di vibrante protesta al governo tunisino per questo respingimento".

Lo dichiara il consigliere comunale della Lega, Igor Gelarda.

