campagna vaccinale

Susinno: ''Flop della classe politica, le vaccinazioni anche nelle palazzine del Centro Conca d'oro mai utilizzate''

Due palazzine ubicate a ridosso del Centro Commerciale Conca d'Oro di Palermo potrebbero essere utilizzate come ulteriore sito di vaccinazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/03/2021 - 15:22:00 Letto 360 volte

Non è difficile comprendere che per le vaccinazioni non si può proseguire soltanto con il sito della fiera, stante l’enorme mole di prenotazioni. Perfino la viabilità del quartiere è compromessa – dice Marcello Susinno consigliere Comunale di Sinistra Comune – e le attese all’aperto in piedi, possibilmente sotto la pioggia, al freddo, possibilmente senza mantenere le adeguate distanze, è un fatto inaccettabile soprattutto se la questione riguarda soggetti fragili e in precarie condizioni di salute. Nonostante lo sforzo degli operatori non è difficile comprendere che occorre individuare altri siti. Ritengo – spiega Susinno - che le due palazzine di circa 2000 metri quadrati ubicate a ridosso del Centro Commerciale Conca d’Oro di Palermo, costruite come opere di compensazione, potrebbero essere utilizzate come ulteriore sito, con tanto di posteggi e spazi, per le vaccinazioni. E’ inspiegabile il loro mancato utilizzo dal 2014 – conclude Susinno - ritengo che con poche adeguamenti potrebbero sfruttati.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!