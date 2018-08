viale regione siciliana

Svincoli di Brancaccio, c'è l'accordo di massima per l'eterna opera incompiuta

Il provvedimento comunale mira a risolvere il contenzioso con la società ''Multi Veste Italy'', aperto da circa dieci anni, che finora ha impedito il completamento degli svincoli di Brancaccio e Roccella in viale Regione Siciliana

Pubblicata il: 31/08/2018

Nel corso degli anni, la notizia ha fatto il giro della stampa nazionale e locale, fino ad approdare addirittura al programma tv Striscia La Notizia: gli svincoli di Brancaccio sono considerati una tra le "regine" delle opere incompiute siciliane e palermitane. Ora qualcosa sembra (di nuovo) cambiare, con un nuovo accordo di massima.

La Giunta comunale di Palermo ha approvato ieri il testo per la definizione di un accordo, da sottoscrivere con la società "Multi Veste Italy", per il completamento delle infrastrutture degli svincoli di Brancaccio e Roccella di viale Regione Siciliana - lato monte e lato mare dell'autostrada A19 - e per alcune strutture polifunzionali. Il provvedimento, che dovrà passare al vaglio del Consiglio comunale, mira a portare a conclusione un contenzioso aperto ormai da diversi anni con la società che ha realizzato centri e interventi commerciali in città nel corso dell'ultimo decennio.

In buona sostanza, la società si prenderebbe carico dell'esecuzione dei lavori di completamento di un intervento di urbanizzazione fermo da circa dieci anni (gli svincoli di Brancaccio lato monte e lato mare, e alcuni interventi per la realizzazione di parcheggi e verde pubblico) chiudendo l'annoso contenzioso legato a oneri di urbanizzazione non corrisposti in precedenza. I lavori da realizzare avrebbero un costo complessivo di circa 3,5 milioni di euro e la durata sarebbe pari a 36 mesi dal rilascio delle relative autorizzazioni.

