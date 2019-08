viabilitą

Svolta in via Roma, da oggi a doppio senso di circolazione

Una delle strade principali della cittą sarą a doppio senso di circolazione.

09/08/2019

In via Roma da oggi si cambia. Una delle strade principali della città sarà a doppio senso di circolazione. Impiegate già dalle 8 quattro pattuglie della polizia municipale, più due motociclisti che dovranno sorvegliare l'andamento del traffico.

Dopo l'esperimento del Cassaro basso, la seconda fase della rivoluzione del traffico coinvolge oggi via Roma, mentre lunedì sarà la volta dell'inversione del senso di marcia nel Cassaro Centrale e via Calderai, con la pedonalizzazione dell'area di via Maqueda da via Calderai ai Quattro Canti. In quel caso, a vigilare in zona saranno due pattuglie più i motociclisti.

Registrate questa mattina alcune code di traffico, ma i palermitani devono abituarsi a questo nuovo cambio di viabilità.

