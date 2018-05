social risk

''Tagghiamoci Bene'' contro social risk e cyberbullismo: i risultati del progetto

L'iniziativa ha visto protagonisti gli studenti dell'istituto magistrale ''Finocchiaro Aprile'' di Palermo, con l'obiettivo di sensibilizzarli sui rischi che si corrono sui social network e su come difendersi dal cyberbullismo

28/05/2018

Imparare ad essere responsabili sul web attraverso il gioco di ruolo: questo è stato l’intento di "Tagghiamoci Bene", il progetto promosso dall’Associazione Made 3.0 con il contributo dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, che ha coinvolto attivamente gli studenti della 3C op dell’alternanza Scuola-Lavoro dell’istituto magistrale “C. Finocchiaro Aprile” di Palermo.

Il progetto "Tagghiamoci Bene", iniziato a dicembre, oggi si appresta a concludersi e a tirare le somme del lavoro svolto. Gli studenti sono stati formati per essere cittadini digitali responsabili per sé e per gli altri e sentinelle dei social risk, primo tra tutti del fenomeno del cyberbullismo.

Attraverso un percorso di formazione gli adolescenti hanno avuto modo, anche navigando sul blog www.intreccio.eu, di imparare la terminologia, le dinamiche, gli strumenti di contrasto e prevenzione, gli organi istituzionali che lavorano contro il diffondersi del fenomeno, e sono anche venuti a conoscenza dei compiti che ricopre l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, e il garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea.

Ma "Tagghiamoci Bene" non è solo un progetto di formazione. I ragazzi e le ragazze infatti hanno incontrato tantissimi studenti delle scuole di Palermo e attraverso un gioco, da loro stessi adattato, hanno spiegato l’importanza di navigare sicuri e con le dovute attenzioni. Non sono mancati inoltre i momenti di confronto.

Dal progetto sono emersi alcuni dati, ancora provvisori: secondo alcune esperienze raccontate dagli stessi protagonisti dell’iniziativa, molti hanno conosciuto i social risk attraverso un’esperienza personale. Alcuni studenti ad esempio, si sono imbattuti nei pericoli del web attraverso i giochi online. La maggior parte degli studenti si collega su YouTube e ha anche canali social, e secondo alcuni è anche in questi network che si consumano le offese. Infine, è emerso che la maggior parte degli studenti cambia spesso modello di smartphone con uno di nuova uscita. Ad ogni modo, il principale social utilizzato dagli adolescenti resta ancora Instagram.

