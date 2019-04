InFormaTal

Talassemia: ecco InFormaTal, tutte le informazioni utili in una app

Si chiama InFormaTal e rappresenta uno strumento utile per accedere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ai propri dati clinici.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/04/2019 - 16:47:14 Letto 345 volte

Tutte le info che vuoi sulla talassemia, quando vuoi e ovunque sei. Nasce con questi obiettivi a Palermo, su iniziativa dell’Associazione Piera Cutino e dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, InFormaTal, la prima app gratuita al servizio di chi lotta contro questa malattia.

La nuova applicazione è stata presentata, nel corso di una conferenza stampa a CasAmica al Campus di Ematologia dell’Ospedale Cervello, dal presidente dell’Associazione Cutino, Alessandro Garilli, dal direttore Sergio Mangano, dal commissario straordinario dell’Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, Walter Messina, dal professore Aurelio Maggio, direttore del Campus di Ematologia “Cutino” dell’ospedale Cervello.

I servizi offerti da InFormaTal

Si chiama InFormaTal e rappresenta uno strumento utile per accedere in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo ai propri dati clinici, in caso di urgente trasfusione o di altro problema di salute e si è lontani per lavoro o per vacanza dal proprio centro di talassemia di riferimento. Ogni paziente seguito al Campus di Ematologia “Cutino” potrà scaricare la app, ricevere le credenziali per il primo accesso e consultare in assoluta sicurezza la sua cartella clinica.

Ma non solo perché la app servirà anche a prenotare, anche per chi non è paziente del Campus di ematologia dell’Ospedale Cervello ed è portatore sano o per le coppie a rischio talassemia, una serie di servizi offerti dal Campus quali il test del portatore sano, per la celocentesi e per prenotare una camera presso la struttura ricettiva CasAmica, oltre a fornire tutta una serie di notizie utili sulla talassemia.

Per il test, che è gratuito, si potrà scegliere via app il giorno e la fascia oraria nei quali effettuarlo, ricevendo poi un messaggio quando il referto è pronto. La celocentesi è invece una tecnica di diagnosi prenatale, relativamente recente, che permette alle coppie a rischio di avere un figlio affetto da talassemia, di conoscere già al secondo mese di gestazione lo stato di salute del feto.

Attraverso la app, compilando un semplice form, è possibile richiedere un consulto con il referente del laboratorio di diagnosi prenatale. CasAmica, dove stamattina si è svolta la presentazione della nuova app, è invece la struttura ricettiva del Campus di Ematologia, al servizio dei familiari di tutti i parenti ricoverati all’ospedale Cervello.

Tramite la app sarà possibile inviare una richiesta di verifica di disponibilità di camera. Una sezione della app è inoltre dedicata ai sostenitori dell’Associazione Cutino che potranno verificare l’elenco delle donazioni fatte e consultare gli ultimi aggiornamenti sui progetti condotti dall’Associazione.

InFormaTal è scaricabile gratuitamente su smartphone, tablet e pc, sia per i sistemi Android che Ios dagli store Apple e Google.

