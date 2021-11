Talassemia

Talassemia, mancano soldi per malati. Palmeri: ''Aumentare somme e assegnarle subito alle ASP''

Fino ad oggi le ASP hanno ricevuto dal governo i soldi per coprire solo 7 mesi dell'anno.

Pubblicata il: 17/11/2021

Per far fronte alle necessità delle centinaia di cittadini affetti da gravi forme di talassemia, cui è assegnato un contributo vitalizio di 418 euro mensili mancano all’appello del bilancio regionale oltre 400 mila euro. Lo ha segnalato oggi al Governo Valentina Palmeri, deputata dei Verdi all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha presentato una interrogazione agli assessori al bilancio e alla Salute, nella quale ricorda anche che fino ad oggi le ASP hanno ricevuto dal governo i soldi per coprire solo 7 mesi dell’anno di questi assegni.

Nella sua interrogazione, Palmeri chiede quindi all’Assessore Armao e al suo collega Razza di mettere in campo “azioni utili al fine di rimpinguare il capitolo di bilancio per garantire l’indennità a favore dei cittadini affetti da forme gravi di Talassemia.”

