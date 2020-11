Coronavirus

Tamponi di massa nelle scuole di Palermo: elenco istituti coinvolti

La lista delle scuole che parteciperanno allo screening.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/11/2020 - 08:18:03

Si è svolta ieri mattina, in videoconferenza, una riunione sullo screening annunciato dall'Azienda sanitaria provinciale per verificare gli eventuali casi di positività al Covid-19 all'interno dell'intera popolazione scolastica del comune di Palermo.



All'incontro hanno preso parte l’assessora alla Scuola del Comune di Palermo, Giovanna Marano; Silvana Camerino in rappresentanza delle Usca del distretto Prevenzione Asp di Palermo; Renato Costa, Commissario straordinario Covid Palermo, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Sicilia, Stefano Suraniti; il dirigente Usr Sicilia Marco Anello e Marianna Fiasconaro, capo area dell’assessorato comunale alla Scuola.



“L’amministrazione comunale prende atto dell’impegno formalizzato dall’Azienda sanitaria provinciale sull’attivazione dello screening di massa nelle scuole – afferma l’assessora alla Scuola Giovanna Marano – e valuterà nei prossimi giorni se gli obiettivi dichiarati potranno essere raggiunti entro i termini previsti”.



Il sindaco, Leoluca Orlando, ha ribadito che "l'esecuzione di un monitoraggio della popolazione scolastica , l'aggiornamento costante dei dati sulla situazione del sistema sanitario nel territorio e la operatività della medicina territoriali e di prevenzione costituiscono tutti elementi indispensabili perché tutte le attività quotidiane possano proseguire con serenità in città" ed ha ribadito che il Comune "è disponibile a supportare con i propri mezzi il lavoro della ASP se ulteriori richieste perverranno in tal senso".



Nel corso della riunione è stata concordata la lista degli Istituti Comprensivi nei quali saranno effettuati gli esami, il cui calendario sarà comunicato dalla ASP.



I criteri di selezione, condivisi con l'Ufficio scolastico regionale, sono relativi alle scuole che registrano una maggiore presenza di alunne e alunni, alla distribuzione della popolazione scolastica nelle otto circoscrizioni ed ai quartieri ove sono maggiori le condizioni di disagio sociale ed economico.



ELENCO SCUOLE SELEZIONATE:



PRIMA CIRCOSCRIZIONE

1) I.C.S. Madre Teresa di Calcutta - (già fatta)



SECONDA CIRCOSCRIZIONE

2) I.C.S. Di Vittorio

3) I.C.S. Amari-Roncalli

4) I.C.S. Maneri-Ingrassia



TERZA CIRCOSCRIZIONE

5) I.C.S. Pirandello

6) I.C.S. Scelsa

7) I.C.S. Boccone

8) I.C.S. Mattarella-Bonagia



QUARTA CIRCOSCRIZIONE

9) I.C.S. Vittorio Emanuele III

10) I.C.S. Scinà-Costa

11) I.C.S. Monte Grappa-Sanzio



QUINTA CIRCOSCRIZIONE

12) I.C.S. Uditore-Setti Carraro

13) I.C.S. Rita Levi Montalcini

14) I.C.S. Manzoni-Impastato

15) I.C.S. Antonio Ugo



SESTA CIRCOSCRIZIONE

16) I.C.S. Cruillas

17) I.C.S. Giuliana Saladino

18) I.C.S. Ignazio Florio



SETTIMA CIRCOSCRIZIONE

19) I.C.S. Leonardo Sciascia

20) I.C.S. Giovanni Falcone

21) I.C.S. Sferracavallo

22) D.D. Alessandra Siragusa

23) SMS Borgese



OTTAVA CIRCOSCRIZIONE

24) I.C.S. Piazzi-Giovanni XXIII

25) I.C.S. Politeama

26) I.C.S. Karol Wojtyla

27) I.C.S. Abba-Alighieri

