Tari, nuove modalità e termini di pagamento della tassa sui rifiuti

Modalità e termini di pagamento della tassa sui rifiuti.

Si ricorda che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 145 del 25 settembre 2020, ha modificato le modalità e i termini di pagamento della tassa sui rifiuti e che tali modifiche hanno valore già a partire dalla scadenza della seconda rata della TARI del 2020.



ln particolare, il Consiglio ha stabilito che la tassa può essere versata in due rate annuali, aventi scadenza il 1° giugno e il 2 dicembre di ogni anno, mediante l'esclusivo utilizzo del modello F24 o dell'apposito servizio di pagamento elettronico Pago-Pa. Con analogo provvedimento approvato il 29 settembre 2020 - deliberazione n. 146 - il Consiglio comunale ha, inoltre confermato, per l'anno 2020, le tariffe Tari in vigore nell'anno 2019.



Si precisa inoltre che, come di consuetudine, sarà inviato un bollettino di pagamento relativo al saldo TARI 2020, con il quale saranno indicate le modalità e i termini di pagamento previsti dal nuovo Regolamento, con allegato uno specifico avviso, indirizzato esclusivamente alle utenze non domestiche, inerente la possibilità di beneficiare delle riduzioni stabilite dalla Giunta e dal Consiglio comunale per la compensazione delle perdite subite dalle imprese a causa del Covid-19 e a valere sul Fondo regionale di perequazione.

