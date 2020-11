Tari

Tari senza sconto ad attività commerciali, Gelarda: ''Una vergogna''

''Tari senza sconto ad attività commerciali. Una vergogna, crisi e mancanza di servizi, si vada a compensazione con 2021 o sarà disastro'', dichiara il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

18/11/2020

"Tari senza sconto ad attività commerciali. Una vergogna, crisi e mancanza di servizi, si vada a compensazione con 2021 o sarà disastro.



Nelle more che il Governo regionale garantisca l'erogazione ed eroghi al più presto i circa 27 milioni destinati al Comune di Palermo, e mi muoverò subito con la deputazione regionale Lega in tal senso, i circa 20 milioni destinati al comune di Palermo, chiediamo che il Comune vada a compensazione con l’anno prossimo per la Tari delle attività commerciali la cui rata scade il 2 dicembre.



Si mettano in moto meccanismi che permettano un sospensione del tributo fino all'anno prossimo, quando si usufruirà degli sgravi grazie alle somme della regione e quando, nel frattempo, l'emergenza covid sarà mitigata.



La consegna in questi giorni dei bollettini Tari ai titolari delle attività commerciali, con importi senza alcuna scontistica, nonostante i mesi di chiusura a causa del lockdown e la diminuzione degli incassi per la crisi, sa di beffa. O forse di follia.

Ci sono attività, come i ristoratori che sono stati chiusi 4 mesi su 12, mentre gli altri esercizi commerciali, tutti indistintamente, hanno subito danni incalcolabili. In un'isola che ha “bruciato” 7,5 miliardi di euro, causa covid, nel solo primo semestre del 2020, non ci si può permettere di non attivarsi per sforbiciare pesantemente i tributi locali.

Tra l'altro la Tari a Palermo sembra più un balzello che un servizio, visto che Palermo è piena di spazzatura. A breve arriveranno anche le cartelle Tosap, e saranno altre mazzate. La sospensione è l'unica soluzione per non condannare definitivamente l'economia palermitana”.



Lo dichiara il capogruppo della Lega a Palermo Igor Gelarda.

