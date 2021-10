Teatro Biondo

Teatro Biondo: al via la prima edizione del premio ''Sicilia di scena'', rivolto ad artisti e compagnie

Il Teatro Biondo di Palermo annuncia la prima edizione del premio Sicilia di scena: in palio una produzione e due ospitalità per artisti e compagnie del territorio.

Il Teatro Biondo di Palermo chiama a raccolta gli artisti siciliani per il progetto Sicilia di scena, prima edizione di un premio che mira a rintracciare, sostenere e valorizzare le eccellenze del territorio.

Saranno selezionati tre progetti teatrali ritenuti più interessanti e innovativi, il primo dei quali sarà prodotto dal Teatro Biondo e rappresentato per un numero minimo di dieci recite, mentre gli altri due saranno sostenuti e ospitati per un numero minimo di tre recite ciascuno, all’interno di una rassegna in cartellone dall’1 al 20 febbraio 2022.

Al bando di selezione possono partecipare compagnie e associazioni con sede legale in Sicilia, ma anche singoli artisti, registi/e, attrici e attori, danzatrici e danzatori, nati o residenti nel territorio, che propongano opere di prosa, poesia, teatro di narrazione, teatrodanza, con testi di qualunque epoca, editi o inediti. Ciascun progetto dovrà prevedere la realizzazione di spettacoli di nuova produzione e l’utilizzo di almeno il 50% di artisti e tecnici nati o residenti in Sicilia.

Le proposte dovranno essere inviate entro le 24.00 di giovedì 18 novembre 2021, all’indirizzo email siciliadiscena@teatrobiondo.it.

Il bando integrale è consultabile sul sito www.teatrobiondo.it.

