festival

Teatro Libero di Palermo, torna la quattordicesima edizione del festival Presente Futuro 2019

Undici progetti in concorso pił uno fuori concorso, progetti internazionali con artisti che provengono da Spagna, Germania, Messico, Colombia, e naturalmente dall'Italia

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/05/2019 - 17:47:18 Letto 347 volte

Avrà luogo al Teatro Libero di Palermo, dal 23 al 25 maggio, la quattordicesima edizione di Presente Futuro, festival organizzato e promosso dal Centro di ricerca e produzione teatrale di Piazza Marina, a cura di Luca Mazzone, dedicato alle arti performative della scena contemporanea. Undici progetti in concorso più uno fuori concorso, progetti internazionali con artisti che provengono da Spagna, Germania, Messico, Colombia, e naturalmente dall’Italia, si contenderanno sei premi assegnati da una giuria internazionale composta dai direttori e curatori dei festival partner: Joan Negrié per il Fitt, Anna Kapousizi per il BTS Festival di Atene, Andrea Porcheddu, studioso e critico teatrale, Tiziana Arnaboldi per il Teatro svizzero San Materno di Ascona, Stefano Locatelli per il Dipartimento di Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma; sarà presente anche una giuria della critica della città. Numerose le sinergie nazionali e internazionali: FITT Festivaldi Tarragona, il festival greco-newyorkese Between the Seas, il Teatro San Materno di Ascona, il SARAS dell’Università La Sapienza di Roma e il Cobas di Palermo, e l’importante collaborazione con il Teatro Biondo per l’organizzazione della tavola rotonda sui temi della Creazione Contemporanea che si terrà la mattina del 25 maggio presso l’atelier del Teatro Montevergini. Con il Festival si inaugura inoltre la collaborazione con la compagnia Civilleri / Lo Sicco per il progetto FuoriClasse,che vedrà il duo di artisti palermitani curare un progetto di formazione con gli studenti medi della città anche attraverso l’esperienza del Festival.

I premi garantiranno delle risorse finalizzate alla produzione, residenze e l’opportunità di essere programmati nei festival partner, Fitt di Tarragona e Teatro San Materno di Ascona in Svizzera, nonché nell’edizione 2020 dello stesso Presente Futuro.

«Presente Futuro – spiega il direttore Luca Mazzone – è un contenitore che con vivacità ha seguito, nelle sue quattordici edizioni, l’evoluzione dei modelli produttivi e delle estetiche del contemporaneo allargando sempre di più lo sguardo alle novità della scena internazionale under35. È un festival che segue l’ottica della curatela e che vede nelle residenze uno strumento di sostegno alla produzione e di legame tra artista e territorio. Non “vendiamo nomi” ma seguiamo un progetto artistico coerente e, soprattutto, ci poniamo l’obiettivo di dare voce a una Europa artistica, unita, sempre più liquida, fluida, dove non vi sono confini né muri, bensì dialogo, scambio e reciprocità».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!