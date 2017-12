Rowing 4 All

TeLiMar e inclusione sociale: al via il progetto Rowing 4 All

Sabato 2 dicembre, alle ore 11,00, al Molo CT Bersagliere (ex molo sud) di Palermo prenderà il via l'iniziativa totalmente gratuita di sport e inclusione sociale dal titolo “Rowing 4 All”.

Si tratta di un progetto co-finanziato dalla Fondazione Vodafone Italia e patrocinato dal Comune di Palermo, nell’ambito del più ampio contesto del lancio della piattaforma Ogni Sport Oltre . La Canottieri TeLiMar, per il lavoro svolto con i disabili negli ultimi anni è stata scelta dalla Federazione insieme alla Canottieri Armida di Torino e alla Tevere Remo di Roma, istituendo tre poli che coordineranno il lavoro a Nord, Centro e Sud Italia.

Rowing for All è rivolto in prima battuta ai portatori di disabilità fisiche, sensoriali ed intellettive quale valido supporto per un percorso di integrazione ed inclusione sociale attraverso il canottaggio e l’indoor rowing. Il progetto coinvolge pertanto anche le famiglie e le associazioni di riferimento, le strutture riabilitative, i dirigenti e i soci delle associazioni sportive presso cui verranno costituiti i poli federali e tutti coloro che attraverso questo progetto entreranno in contatto diretto o indiretto con i soggetti coinvolti. Sarà favorita, per quanto possibile e senza forzature, la presenza e la costante interazione con gli atleti ed associati (atleti partner) normodotati, mettendo in barca insieme persone con e senza disabilità.

Per i disabili, entrare in microcosmi quali sono le società di canottaggio favorisce il processo di inclusione sociale e moltiplica le occasioni di integrazione, con l’effetto di aumentare anche tra i normodotati la conoscenza delle disabilità fisiche ed intellettive, creando così la cultura dell’integrazione e favorendo l’abbattimento delle barriere che, per mancanza di conoscenza, spesso si frappongono anche a livello sociale.

Testimonial dell’Open Day gli alfieri TeLiMar Mirko Cardella ed Emanuele Gaetani Liseo. Responsabile tecnico: Marco Costantini; collaboratori tecnici: Marco Tirenna, Elena Armeli, Emanuele Gaetani Liseo, Andrea De Simone.

